Giganții din domeniul sănătății și tehnologiei construiesc bazelele pentru „pașapoartele de vaccinare”. Cum vor putea fi folosite de către persoanele imunizate

Atât companiile, cât și organizațiile din domeniul sănătății și cele nonprofit au anunțat în dimineața de joi faptul că lucrează împreună pentru crearea unui „pașaport digital de vaccinare” pentru cei care s-au imunizat împotriva COVID-19. Aceștia anticipează că persoanele vor fi nevoite să facă dovada vaccinului, astfel documentul le va fi util pentru călătoria cu avionul, mersul la muncă, la supermarket sau la concerte.

Coaliția organizațiilor, sub denumirea ”Vaccination Credential Initiative (VIC)”, îi include printre alții și pe giganții tehnologici Microsoft, Oracle, Salesforce, Cerner, Epic Systems și Clinica Mayo și împreună elaborează standarde tehnice pentru a verifica pe oricine s-a vaccinat anti-COVID.

De asemenea, tehnologia ar putea ajuta și la idendificarea persoanelor care pretind în mod fals că sunt imune la virusul mortal.

Persoanele care nu au un smartphone pentru pașaportul digital ar putea primi coduri QR tipărite pe hârtie pentru a fi verificați dacă au fost vaccinați, mai anunță VIC.

„Scopul inițiativei de acreditare a vaccinării este de a împuternici persoanele cu acces digital la dosarele lor de vaccinare, astfel încât să poată utiliza instrumente precum CommonPass pentru a reveni în siguranță la călătorii, la serviciu, la școală și la viață, protejând în același timp confidențialitatea datelor”, a spus Paul Meyer, CEO al The Commons Project Foundation, o organizație non-profit din Geneva care este membru al VIC.

Mai mult, coaliția susține că, pentru o perioadă de timp, majoritatea dintre noi vor trebui să demonstreze fie testarea negativă a COVID-19, fie vaccinarea anti-COVID, iar asta va ajunge să fie o rutină normală a vieții noastre.

”Asta se va întâmpla, fie că urci într-un avion și mergi într-o altă țară, fie că mergi la muncă, la școală, la magazin alimentar, la concerte live sau evenimente sportive”, a spus dr. Brad Perkins, ofițer medical șef la Commons Project Foundation.

Sursa: libertatea.ro