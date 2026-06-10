FOTO | Percheziție domiciliară la Tărtăria: Armă de tir sportiv și articole pirotehnice descoperite la o femeie. A comandat muniția de pe internet

Percheziție la Tărtăria: Armă de tir sportiv și articole pirotehnice descoperite la o femeie. A comandat muniția de pe internet

Polițiștii din Alba au efectuat o percheziție domiciliară în localitatea Tărtăria, într-un dosar privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor, în urma căreia au fost descoperite o armă de tir sportiv, muniție și sute de articole pirotehnice deținute fără drept, la o femeie, de 35 de ani.

Potrivit IPJ Alba, la data de 9 iunie 2026, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Alba, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în localitatea Tărtăria, județul Alba, la o persoană bănuită de săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Din informațiile deținute de polițiști, a reieșit că, în cursul lunii aprilie 2026, o femeie, în vârstă de 35 de ani, ar fi achiziționat, din mediul online, muniție pentru arma de tir sportiv pe care o deține, fără drept.

În urma percheziției, au fost identificate o armă neletală lungă de tir sportiv, cu aer comprimat, 1.100 elemente de muniție, precum și 838 de articole pirotehnice din categoria P1, deținute fără drept, acestea fiind indisponibilizate, în vederea continuării cercetărilor.

Activitatea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Vințu de Jos, precum și al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Alba.

Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele bănuite beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală precum și de prezumția de nevinovăție.

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