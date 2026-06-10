Curier Județean

FOTO | Percheziție domiciliară la Tărtăria: Armă de tir sportiv și articole pirotehnice descoperite la o femeie. A comandat muniția de pe internet

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

ALBA FEST 2026

Percheziție la Tărtăria: Armă de tir sportiv și articole pirotehnice descoperite la o femeie. A comandat muniția de pe internet

Polițiștii din Alba au efectuat o percheziție domiciliară în localitatea Tărtăria, într-un dosar privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor, în urma căreia au fost descoperite o armă de tir sportiv, muniție și sute de articole pirotehnice deținute fără drept, la o femeie, de 35 de ani.

Potrivit IPJ Alba, la data de 9 iunie 2026, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Alba, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în localitatea Tărtăria, județul Alba, la o persoană bănuită de săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Din informațiile deținute de polițiști, a reieșit că, în cursul lunii aprilie 2026, o femeie, în vârstă de 35 de ani, ar fi achiziționat, din mediul online, muniție pentru arma de tir sportiv pe care o deține, fără drept.

În urma percheziției, au fost identificate o armă neletală lungă de tir sportiv, cu aer comprimat, 1.100 elemente de muniție, precum și 838 de articole pirotehnice din categoria P1, deținute fără drept, acestea fiind indisponibilizate, în vederea continuării cercetărilor.

Activitatea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Vințu de Jos, precum și al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Alba.

Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele bănuite beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală precum și de prezumția de nevinovăție.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Aproximativ 300 de copii au concurat la faza județeană „Sanitarii Pricepuți”, concurs de educație pentru sănătate și prim ajutor organizat de Crucea Roșie Filiala Alba. Câștigătorii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 31 de minute

în

10 iunie 2026

De

Aproximativ 300 de copii au concurat la faza județeană „Sanitarii Pricepuți”, concurs de educație pentru sănătate și prim ajutor organizat de Crucea Roșie Filiala Alba. Câștigătorii Circa 300 de elevi de gimnaziu și de liceu au participat marți, 9 iunie 2026, la faza județeană a concursului „Sanitarii Pricepuți”, cel mai important eveniment de educație pentru […]

Citește mai mult

Curier Județean

ISU Alba: Ultima săptămână de înscrieri pentru instituțiile militare de învățământ. Cum poți aplica

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

10 iunie 2026

De

ISU Alba: Ultima săptămână de înscrieri pentru instituțiile militare de învățământ. Cum poți aplica Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,UNIREA” al județului Alba a transmis că înscrierile pentru instituțiile militare de învățământ au intrat în ultima săptămână. Cum poți aplica? Cererea-tip de înscriere, precum și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar […]

Citește mai mult

Curier Județean

10 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

10 iunie 2026

De

10 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează miercuri, 10 iunie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier […]

Citește mai mult