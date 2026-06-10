FOTO | Aproximativ 300 de copii au concurat la faza județeană „Sanitarii Pricepuți”, concurs de educație pentru sănătate și prim ajutor organizat de Crucea Roșie Filiala Alba. Câștigătorii

Aproximativ 300 de copii au concurat la faza județeană „Sanitarii Pricepuți”, concurs de educație pentru sănătate și prim ajutor organizat de Crucea Roșie Filiala Alba. Câștigătorii

Circa 300 de elevi de gimnaziu și de liceu au participat marți, 9 iunie 2026, la faza județeană a concursului „Sanitarii Pricepuți”, cel mai important eveniment de educație pentru sănătate și prim ajutor din România.

Competiția a fost organizată de Crucea Roșie Română Filiala Alba, cu sprijinul companiei Star Assembly. Acest program a fost inițiat în urmă cu peste 60 de ani de Crucea Roșie Română, având ca scop formarea elevilor din școlile gimnaziale și licee în domeniul educației pentru sănătate și al primului ajutor. Concursul este organizat anual în parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică Alba, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”UNIREA” al Județului Alba și Inspectoratul Școlar Județean Alba.

La faza județeană au fost invitate echipaje de la toate unitățile de învățământ de nivel gimnazial și liceal din județul Alba. Potrivit regulamentului, competiția a însemnat o probă teoretică de verificare a cunoștințelor de sănătate și prim ajutor, precum și o probă practică în cadrul căreia concurenții au trebuit să își demonstreze abilitățile de a reacționa și a interveni într-o situație de urgență.

„De peste 60 de ani, Concursul „Sanitarii Pricepuți”, organizat de Crucea Roșie, scrie istorie în România, fiind cel mai longeviv program de educație pentru sănătate dedicat tinerilor. Nu vorbim doar despre o competiție, ci despre locul unde cunoștințele se împletesc cu pasiunea, iar spiritul de echipă se întâlnește cu dorința sinceră de a salva vieți. Educarea tinerei generații în acordarea primului ajutor este o necesitate, pentru că le oferim nu doar cunoștințe, ci și curajul de a ști să intervină și să facă diferența dintre viață și moarte. Suntem mândri să vedem cum elevii demonstrează că învățarea poate fi deopotrivă captivantă și utilă. Însă cea mai frumoasă confirmare a muncii noastre este faptul că astăzi privim cu mândrie către medici și asistente de elită care recunosc că au descoperit această vocație în adolescență, participând la concursul nostru sau activând ca voluntari în cadrul Crucii Roșii”, a spus Adrian Dușa, directorul Crucii Roșii Române Filiala Alba.

Câștigătorii de la Concursul Național „Sanitarii Pricepuți” 2026

Ediția din acest an a Concursului Național „Sanitarii Pricepuți” și-a desemnat marii câștigători, pe podiumul categoriei Gimnaziu urcând Școala Gimnazială Câmpeni (Locul I), ȘcoalaGimnazială „Mihai Eminescu” Ighiu (Locul II) și Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș (Locul III).

La categoria Liceu, competiția a fost foarte intensă, performanțele concurenților ducând la o situație de egalitate perfectă între primele două clasate: Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud și Colegiul „Avram Iancu” Câmpeni. Astfel, primele poziții au fost cucerite de Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud (Locul I) și Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni (Locul II), departajarea finală fiind realizată conform regulamentului, în urma unui baraj extrem de strâns, în timp ce Locul III a fost adjudecat de Colegiul Național „David Prodan” Cugir.

În acest an, județul Alba va fi reprezentat la Faza Națională a concursului „Sanitarii Pricepuți” de echipajul Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud.

„De la o ediție la alta, nivelul competiției crește valoros, toate echipajele remarcându-se printr-o pregătire de excepție în gestionarea situațiilor de urgență. Adresăm cele mai calde felicitări tuturor participanților și transmitem alese mulțumiri cadrelor didactice, a căror dedicare și mentorat au ghidat acești tineri spre excelență. Succesul acestui proiect nu ar fi complet fără sprijinul partenerului nostru de lungă durată, compania Star Assembly, căreia îi suntem profund recunoscători pentru susținerea programelor de educație pentru sănătate și prim ajutor dedicate tinerei generații”, a mai spus Adrian Dușa, directorul Crucii Roșii Române Filiala Alba.

„Sanitarii Pricepuți” este singurul concurs dedicat sănătății și primului ajutor în școlile din România, încă din anul 1962, având o contribuție însemnată la instruirea elevilor în acordarea primului ajutor în orice situație: la școală, pe stradă, în cadrul diverselor evenimente publice și în orice alte împrejurări în care este nevoie de pricepere, promptitudine și dorință de implicare. Concursul presupune reguli stricte și o tematică ce vizează aspecte legate de: noțiuni generale de igienă și educație pentru sănătate, regimul de activitate și odihnă al elevului, prevenirea bolilor contagioase, consumul de droguri, noțiuni de siguranță rutieră, principiile primului ajutor psihologic și noțiuni de protecție civilă. Totodată, tematica concursului conține o secțiune consistentă privind acordarea primului ajutor (principii de bază, etape în acordarea primului ajutor, suport vital de bază și defibrilare externă automată, primul ajutor de bază în urgențe de ordin medical, în caz de leziuni, probleme de sănătate cauzate de animale, probleme de sănătate cauzate de mediu etc.), se arată într-un comunicat de presă transmis de Crucea Roșie – filiala Alba.

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