Curier Județean

ISU Alba: Ultima săptămână de înscrieri pentru instituțiile militare de învățământ. Cum poți aplica

Bogdan Ilea

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ALBA FEST 2026

ISU Alba: Ultima săptămână de înscrieri pentru instituțiile militare de învățământ. Cum poți aplica

Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,UNIREA” al județului Alba a transmis că înscrierile pentru instituțiile militare de învățământ au intrat în ultima săptămână.

Cum poți aplica?

Cererea-tip de înscriere, precum și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului

de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, se descarcă de pe site-ul oficial al MAI, IGSU sau de pe site-ul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se depune la adresa de e-mail [email protected], începând cu data de 02.06.2026 până la data de 17.06.2026, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Informaţiile complete privind admiterea sunt postate pe site-urile oficiale: www.mai.gov.ro și site-ul ISU Alba:https://isuab.igsu.ro/…/anunt-privind-recrutarea…

Cei interesați pot obține detalii la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,UNIREA” al județului Alba la numarul de telefon 0258.810.411, în intervalul 08:00 – 16:00.

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