Medicament nou în teste, în Marea Britanie, care ar putea opri apariția simptomelor severe de COVID-19. Prima pacientă căreia i s-a adminstrat tratamentulul este o româncă

Un medicament nou este în teste în Marea Britanie, care ar putea opri apariția simptomelor severe de COVID-19. Este vorba depre proteină interferon beta pe care organismul o produce în mod natural în timpul infecțiilor virale.

Primul pacient din nord-estul Angliei căruia i s-a adminstrat tratamentul este românca Alexandra Constantin. A fost internată luni și speră să ajungă cât mai repede acasă la fetiță ei. Interferonul se inhalează pentru a ajunge în plămân mai repede. Pacienții aleși pentru această testare nu sunt încă în faza în care este nevoie să fie intubați.

Your browser does not support the video tag.

”O mişcare cât de mică dacă fac obosesc imediat, transpir şi mă doare tot corpul. Nu m-am simţit aşa niciodată. E groaznic”, spune Alexandra Constantin, pacientă.

Prin inhalarea intereferonului, cercetătorii speră să obțină o reducere semnificativă a inflamațiilor la nivel pulmonar prin stimularea sistemului imunitar. Testele făcute pe grupuri mai mici arată deja că interferonul micșorează cu până la 80 la sută riscul că un bolnav să fie intubat.

Sursa: stiritvr.ro