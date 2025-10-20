George Simion, după ce reforma pensiilor speciale a fost respinsă de CCR: „DEMISIA – Un gest onorabil din partea domnului Bolojan”
George Simion, după ce reforma pensiilor speciale a fost respinsă de CCR: „DEMISIA – Un gest onorabil din partea domnului Bolojan”
Liderul AUR, George Simion, i-a cerut, luni, 20 octombrie 2025, demisia premierului Ilie Bolojan, după ce Curtea Constituţională a admis pe formă sesizarea de neconstituționalitate depusă de Înalta Curte în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament.
Citește și: Reforma pensiilor SPECIALE a picat la CCR. Legea a fost declarată neconstituțională: Ce va face Bolojan?
„DEMISIA – Un gest onorabil din partea domnului Bolojan”, a scris George Simion pe pagina sa de Facebook.
Obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu a fost amânată de CCR de două ori, până la decizia de luni.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis, în 4 septembrie 2025, să sesizeze CCR cu privire la legea care modifică regimul pensiilor, decizia fiind luată cu unanimitate.
„Principalele motive de neconstituţionalitate vizează încălcarea principiului statului de drept, al independenţei justiţiei, al securităţii juridice, al legalităţii şi neretroactivităţii legii, al încrederii legitime, crearea de discriminări fără justificare raţională şi obiectivă, nesocotirea unor obligaţii legale imperative, cum ar fi solicitarea avizului obligatoriu al Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la forma finală a legii, nesocotirea prevederilor constituţionale substanţiale referitoare la condiţiile în care guvernul îşi poate asuma răspunderea, precum şi a numeroase decizii obligatorii ale Curţii Constituţionale, cât şi normele de tehnică legislativă”, se arăta într-un comunicat de presă.
