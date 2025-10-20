Reforma pensiilor SPECIALE a picat la CCR. Legea a fost declarată neconstituțională: Ce va face Bolojan?
Reforma pensiilor SPECIALE a picat la CCR. Legea a fost declarată neconstituțională. Ce va face Bolojan?
Judecătorii CCR au admis sesizarea făcută de Înalta Curte de Casație și Justiție privind noua lege a pensiilor magistraților. Legea a fost declarată neconstituțională, cu majoritate de voturi, 5 pentru, astăzi 20 octombrie.
Judecătorii Curții Constituționale s-au reunit astăzi, 20 octombrie, într-o nouă ședință pentru a analiza două dintre proiectele de lege pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Aceste proiecte fac parte din al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, menit să contribuie la reducerea deficitului.
Ședința CCR a început la puțin timp după ora 14:00.
Reamintim că instanța constituțională a amânat deja de două ori pronunțarea unei decizi, pe 24 septembrie și pe 8 octombrie, în legătură cu reforma pensiilor magistraților și cu noile taxe și măsuri fiscale propuse de Guvern.
Proiectul de modificare a sistemului de pensii al magistraților a fost inițiat de Executiv, iar Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru această lege la data de 1 septembrie.
Proiectul privind modificările pensiilor magistraților include următoarele modificări:
- Stabilirea vârstei de pensionare pentru magistrați la vârsta standard din sistemul public de pensii, respectiv 65 de ani.
- Pentru a intra la pensie magistrații vor trebui să aibă 35 de ani vechime. Acum, magistrații se pot pensiona dacă au o vehime de 25 de ani.
- Pensia magistraților nu va putea să fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat. Acum, este 80% din ultimul salariu brut încasat.
- Pentru magistrații care sunt în acest moment în funcție: noua eşalonare a creşterii vârstei de pensionare pentru magistraţi, prin adăugarea anuală a unei perioade suplimentare de 1 an şi 6 luni, până în anul 2036.
