Rămâi conectat

Ştirea zilei

Reforma pensiilor SPECIALE a picat la CCR. Legea a fost declarată neconstituțională: Ce va face Bolojan?

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Reforma pensiilor SPECIALE a picat la CCR. Legea a fost declarată neconstituțională. Ce va face Bolojan?

Judecătorii CCR au admis sesizarea făcută de Înalta Curte de Casație și Justiție privind noua lege a pensiilor magistraților. Legea a fost declarată neconstituțională, cu majoritate de voturi, 5 pentru, astăzi 20 octombrie.

Judecătorii Curții Constituționale s-au reunit astăzi, 20 octombrie, într-o nouă ședință pentru a analiza două dintre proiectele de lege pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Aceste proiecte fac parte din al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, menit să contribuie la reducerea deficitului.

Ședința CCR a început la puțin timp după ora 14:00.

Reamintim că instanța constituțională a amânat deja de două ori pronunțarea unei decizi, pe 24 septembrie și pe 8 octombrie, în legătură cu reforma pensiilor magistraților și cu noile taxe și măsuri fiscale propuse de Guvern.

Proiectul de modificare a sistemului de pensii al magistraților a fost inițiat de Executiv, iar Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru această lege la data de 1 septembrie.

Proiectul privind modificările pensiilor magistraților include următoarele modificări:

  • Stabilirea vârstei de pensionare pentru magistrați la vârsta standard din sistemul public de pensii, respectiv 65 de ani.
  • Pentru a intra la pensie magistrații vor trebui să aibă 35 de ani vechime. Acum, magistrații se pot pensiona dacă au o vehime de 25 de ani.
  • Pensia magistraților nu va putea să fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat. Acum, este 80% din ultimul salariu brut încasat.
  • Pentru magistrații care sunt în acest moment în funcție: noua eşalonare a creşterii vârstei de pensionare pentru magistraţi, prin adăugarea anuală a unei perioade suplimentare de 1 an şi 6 luni, până în anul 2036.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Ștafeta Invictus 2025 a ajuns la Alba Iulia: Întâmpinarea oficială a echipei și predarea ștafetei, la Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 minute

în

20 octombrie 2025

De

Ștafeta Invictus 2025 a ajuns la Alba Iulia: Întâmpinarea oficială a echipei și predarea ștafetei, la Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul Luni, 20 octombrie 2025, ștafeta INVICTUS a ajuns la Alba Iulia de la Sibiu. Întâmpinarea echipei și înmânarea ștafetei au avut loc, în jurul orei 16.00, în zona statuii ecvestre a lui Mihai […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Urs semnalat în comuna Jidvei,  în apropierea cramei din localitate. A fost emis mesaj RO-ALERT pentru populație

Ioana Oprean

Publicat

acum 18 ore

în

19 octombrie 2025

De

Urs semnalat în comuna Jidvei,  în apropierea cramei din localitate. A fost emis mesaj RO-ALERT pentru populație Prezența unui urs a fost semnalată duminică noaptea în comuna Jidvei, în apropierea cramei. A fost emis mesaj RO-ALERT pentru populația din zonă. În comuna Jidvei a fost semnalată prezența unui urs. La fața locului se deplasează de […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Un deținut celebru din Penitenciarul Aiud vrea 200.000 de lei de la un doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. „Cap de porc”, şeful uneia dintre cele mai mari reţele de proxenetism din Europa ultimelor decenii

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de ore

în

19 octombrie 2025

De

Un deținut celebru din Penitenciarul Aiud vrea 200.000 de lei de la un doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. „Cap de porc”, şeful uneia dintre cele mai mari reţele de proxenetism din Europa ultimelor decenii Interlopul Ioan Clămparu, care execută o pedeapsă de 25 de ani de închisoare în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, cere […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 34 de minute

George Simion, după ce reforma pensiilor speciale a fost respinsă de CCR: „DEMISIA – Un gest onorabil din partea domnului Bolojan”

George Simion, după ce reforma pensiilor speciale a fost respinsă de CCR: „DEMISIA – Un gest onorabil din partea domnului...
Actualitateacum 2 ore

Circulația pe Transfăgărășan și Transalpina, închisă temporar! Sectoarele afectate: Piscu Negru – Bâlea Cascadă și Rânca – Curpat. MOTIVUL

Circulația pe Transfăgărășan și Transalpina, închise temporar! Sectoarele afectate: Piscu Negru – Bâlea Cascadă și Rânca – Curpat. Care este...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 minute

VIDEO | Ștafeta Invictus 2025 a ajuns la Alba Iulia: Întâmpinarea oficială a echipei și predarea ștafetei, la Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul

Ștafeta Invictus 2025 a ajuns la Alba Iulia: Întâmpinarea oficială a echipei și predarea ștafetei, la Statuia ecvestră a lui...
Ştirea zileiacum o oră

Reforma pensiilor SPECIALE a picat la CCR. Legea a fost declarată neconstituțională: Ce va face Bolojan?

Reforma pensiilor SPECIALE a picat la CCR. Legea a fost declarată neconstituțională. Ce va face Bolojan? Judecătorii CCR au admis...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

DSVSA Alba: Controale în ferme de păsări și animale. Inspectorii au verificat și centrul de colectare a bovinelor destinate exportului

DSVSA Alba: Controale în ferme de păsări și animale. Inspectorii au verificat și centrul de colectare a bovinelor destinate exportului...
Curier Județeanacum 2 ore

FOTO | ACCIDENT rutier în Cricău: O mașină de poliție s-a împlântat într-un stâlp în timpul unei urmăriri

ACCIDENT rutier în Cricău: o mașină de poliție s-a lovit de un stâlp în timpul unei urmăriri Un accident rutier...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 zile

Peste 10 companii se luptă pentru a câștiga contractul de supervizare a lucrărilor a trei gări din județul Alba: Aiud, Teiuș și Războieni

Peste 10 companii se luptă pentru a câștiga contractul de supervizare a lucrărilor a trei gări: Aiud, Teiuș și Războieni...
Politică Administrațieacum 2 zile

FOTO | Primăria Livezile vrea să preia în admnistrare porțiunea din intravilanul satului Poiana Aiudului dintr-un drum forestier

Primăria Livezile vrea să preia în admnistrare porțiunea din intravilanul satului Poiana Aiudului dintr-un drum forestier Primăria Livezile face demersuri...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 11 ore

În 20 octombrie, Biserica Ortodoxă îl pomeneşte pe Sfântul Mare Mucenic Artemie

În 20 octombrie, Biserica Ortodoxă îl pomeneşte pe Sfântul Mare Mucenic Artemie Sfântul Mucenic Artemie, pomenit de Biserica Ortodoxă pe...
Opinii - Comentariiacum 11 ore

20 octombrie: Ziua Internațională a Osteoporozei. Ce este și cum poate fi prevenită

20 octombrie: Ziua Internațională a Osteoporozei. Ce este și cum poate fi prevenită În data de 20 octombrie este marcată...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea