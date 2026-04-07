FOTO | Zeci de pacienți au beneficiat de testări gratuite de glicemie și tensiune arterială la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Acțiune dedicată prevenției și sănătății

Zeci de pacienți au beneficiat de testări gratuite de glicemie și tensiune arterială la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Acțiune dedicată prevenției și sănătății

Un număr de 56 de pacienți au beneficiat de testări gratuite de glicemie și tensiune arterială la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății.

Activitățile au fost desfășurate de personalul medical al unității, care a evidențiat importanța controalelor periodice și a prevenției pentru depistarea timpurie a afecțiunilor și creșterea șanselor de vindecare.

,,56 de pacienți au beneficiat de testări gratuite de glicemie și tensiune arterială la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății.

În parteneriat cu Consiliul Județean Alba, spitalul a marcat această zi printr-o acțiune dedicată prevenției și sănătății.

Activitățile au fost realizate de personalul medical al unității, subliniind importanța controalelor periodice și a prevenției în depistarea timpurie a afecțiunilor și în creșterea șanselor de vindecare.

Împreună pentru sănătate – pentru că sănătatea este o prioritate!”, se arată într-o postare publicată de Spitalul Județean de Urgență Alba, pe o rețea de socializare.

