Curier Județean

FOTO | Zeci de pacienți au beneficiat de testări gratuite de glicemie și tensiune arterială la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Acțiune dedicată prevenției și sănătății

Bogdan Ilea

Publicat

acum 27 de minute

în

De

Un număr de 56 de pacienți au beneficiat de testări gratuite de glicemie și tensiune arterială la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății.

Activitățile au fost desfășurate de personalul medical al unității, care a evidențiat importanța controalelor periodice și a prevenției pentru depistarea timpurie a afecțiunilor și creșterea șanselor de vindecare.

Citește și: ASTĂZI | Testări gratuite de glicemie și tensiune arterială, la Policlinica din Alba Iulia, de Ziua Mondială a Sănătății 2026

,,56 de pacienți au beneficiat de testări gratuite de glicemie și tensiune arterială la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății.

În parteneriat cu Consiliul Județean Alba, spitalul a marcat această zi printr-o acțiune dedicată prevenției și sănătății.

Activitățile au fost realizate de personalul medical al unității, subliniind importanța controalelor periodice și a prevenției în depistarea timpurie a afecțiunilor și în creșterea șanselor de vindecare.

Împreună pentru sănătate – pentru că sănătatea este o prioritate!”, se arată într-o postare publicată de Spitalul Județean de Urgență Alba, pe o rețea de socializare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

21 de elevi de la Liceul HCC Abrud, instruire practică la Cupru Min. Vor primi burse, transport la cursuri și posibilitatea de a se angaja înainte de terminarea școlii. Ce calificare vor avea

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

7 aprilie 2026

De

21 de elevi de la Liceul HCC Abrud, instruire practică la Cupru Min. Vor primi burse, transport la cursuri și posibilitatea de a se angaja înainte de terminarea școlii. Ce calificare vor avea 21 de elevi de la Liceul Horea, Cloșca și Crișan din Abrud participă pe o perioadă de 3 ani la un proiect […]

Citește mai mult

Curier Județean

Șofer din Sebeș, cercetat de polițiști: A fost prins la volanul unui ansamblu cu remorcă pentru care nu deținea categoria de corespunzătoare de a conduce

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

7 aprilie 2026

De

Șofer din Sebeș, cercetat de polițiști: A fost prins la volanul unui ansamblu cu remorcă pentru care nu deținea categoria de corespunzătoare de a conduce Un șofer din Sebeș este cercetat de polițiști după ce a fost prins la volanul unui ansamblu cu remorcă pentru care nu deținea categoria de corespunzătoare de a conduce. Potrivit […]

Citește mai mult

Curier Județean

Albaiulian de 36 de ani, condamnat pentru rafic de droguri de mare risc, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 5 ani după gratii

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

7 aprilie 2026

De

Albaiulian de 36 de ani, condamnat pentru rafic de droguri de mare risc, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 5 ani după gratii Un albaiulian de 36 de ani, condamnat pentru rafic de droguri de mare risc, a fost reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 5 ani […]

Citește mai mult