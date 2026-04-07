ASTĂZI | Testări gratuite de glicemie și tensiune arterială, la Policlinica din Alba Iulia, de Ziua Mondială a Sănătății 2026

Ioana Oprean

acum 3 ore

Testări gratuite de glicemie și tensiune arterială, la Policlinica din Alba Iulia, de Ziua Mondială a Sănătății 2026

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în parteneriat cu Consiliul Județean Alba, marchează Ziua Mondială a Sănătății prin organizarea, în data de 7 aprilie 2026, a unei acțiuni dedicate prevenției și sănătății.

În intervalul orar 09:00 – 11:00, în cadrul Ambulatoriului de specialitate din sediul principal al spitalului (Bulevardul Revoluției 1989 nr. 23, Alba Iulia), cetățenii sunt invitați să beneficieze gratuit de măsurarea glicemiei și a tensiunii arteriale.

Activitățile vor fi realizate de personalul medical al unității sanitare.

„Prevenția și controalele periodice au un rol foarte important în depistarea timpurie a afecțiunilor și în creșterea șanselor vindecare.

Împreună pentru sănătate. Sănătatea este o prioritate”, au transmis reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.

