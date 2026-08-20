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FOTO | Zeci de oi au ajuns în râul Mureș: 35 au fost salvate, iar 8 au fost găsite decedate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Zeci de oi au ajuns în râul Mureș: 35 au fost salvate, iar 8 au fost găsite decedate

Pompierii din Târgu Mureș au intervenit în localitatea Cristești, joi, 20 august 2026, pentru degajarea a 43 de ovine surprinse în râul Mureș. Dintre acestea, 35 au fost salvate, iar 8 au fost găsite decedate.

,,Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Mureș au fost solicitați să intervină în localitatea Cristești, pe strada Școlii, pentru degajarea a aproximativ 40 de ovine surprinse în râul Mureș.

La locul intervenției se deplasează o autospecială de intervenție, o autospecială de primă intervenție și comandă și barca, alături de autoritățile locale.”, au explicat inițial reprezentanții ISU Mureș.

În urma misiunii, au fost degajate 43 de oi, dintre care 8 erau decedate, iar 35 au fost salvate în viață, au mai transmis aceștia.

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