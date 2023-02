FOTO: Volei Alba Blaj – Volero Le Cannet 1-3, în Champions League!!! Înfrângere amară! Adio Champions League

Zilele trecute, la București, în Sala „Ioan Soter” din cadrul CNSB „Lia Manoliu”, s-a desfășurat prima etapă a Campionatelor Naționale indoor ale cadeților (Under 18) și juniorilor 3 (Under 16), concomitent cu tradiționala Cupă RMA, competiție rezervată seniorilor, tineretului (Under 23), juniorilor 1, 2, 3 (Under 20, Under 18, Under 16), plus Masters.

La întrecerea ce reprezintă un criteriu de calificare la finalele campionatelor naționale au luat startul și sportivi din județul Alba, toți reușind să îndeplinească baremele (cei doi competitori din Aiud, pregătiți de Ioana Bozdog, au reușit PB, Personal Best).

Dar iată rezultatele: *Bianca Ioana Valc (ACS Atletich Aiud/CSM Unirea Alba Iulia) – locul 4 la 800 metri (timpul 2:24.13) și locul întâi la Under 16 (cu PB);

*David George Cozma (Atletich Aiud/ CSM Unirea Alba Iulia) – locul 4 (2:03.96) la 800 metri și locul 3 la Under 18 (cu PB); locul 4 la 1500 metri (4:16.11) și locul 3 la Under 18 (cu PB).

*Andreea-Maria Bogdan (CSȘ Blaj/ “Mica Romă” Blaj) – locul 4 la 800 metri (2:41.15) la Under 20, Under 23 și seniori; locul 3 la 800 de metri (5:24.60);

*Roxana Daria Filipan (LPS Alba Iulia, antrenor Mihaela Vlas) – locul 14 la 1500 metri (5:31.64); locul 6 la 3000 metri (11:58.06);

*Albert Mario Zaharia (LPS Alba Iulia, antrenor Mihaela Vlas) – locul 13 la 1500 metri (4:35.04); locul 5 la 3000 metri (9:32.02);

*Alexandra Maria Cristea (CS Unirea Alba Iulia/ LPS Alba Iulia, antrenor Gabriel Avram) – locul 2 la 3000 metri (11:04.49);

*Mădălina Gheorghiu (LPS Alba Iulia, antrenor Gabriel Avram) – locul 13 la 3000 metri (12:48.75);

*Mihaela Maria Blaga – locul 3 la 3000 metri (10:19.12) la Under 20, Under 23 și seniori. Eleva antrenoarei Cristina Man a concurat și în urmă cu o săptămână, la etapa întâi a Campionatului Național Under 20 și Seniori, tot la București, terminând pe locul 2 la 1500 de metri (4:32.82), la seniori, Under 23 și Under 20, cursă la care a fost înscrisă și Andreea Bogdan, care însă nu a terminat. Mihaela a fost înscrisă și la 3000 de metri, dar nu a luat startul.