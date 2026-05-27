FOTO: Volei Alba Blaj, două transferuri pentru stagiunea 2026/2027: extrema Nelmaira Váldez (Venezuela) și coordonatoarea Kenya Malachias (Brazilia)

Volei Alba Blaj a realizat două transferuri pentru stagiunea 2026/2027: extrema Nelmaira Váldez (Venezuela) și coordonatoarea Kenya Malachias (Brazilia)

Vicecampioana României, Volei Alba Blaj, își conturează lotul pentru sezonul 2026/2027, când va încerca să recâștige titlul național și să realizeze un parcurs cât mai lung în Cupa CEV.

Volei Alba Blaj își păstrează vedetele: universalul Vittoria Piani, liberoul Diana Vereș și centrul Viktoria Trcol continuând la vicecampioana României și în sezonul 2026/2027. Acum, vicecampioana României a reușit să le păstreze în efectivul cu care va aborda campionatul următor pe italianca Vittoria Piani (principala realizatoare a echipei, 379 de puncte, a doua după Nicole Van de Vosse, 418 puncte), Diana Vereș (cea mai bună voleibalistă a României anul trecut) și croata Viktoria Trcol (cele mai multe blocaje, 76). Alături de acestea vor mai continua româncele Bianca Grama, Mihaela Otcuparu și Eva Vizitiu, urmând o campanie importantă de transferuri. Primele două nume certe sunt extrema Nelmaira Váldez (foto dreapta, Venezuela, 34 de ani, ultima dată la Fluminense FC, Brazilia) și coordonatoarea Kenya Malachias (foto stânga, Brazilia, 25 de ani, Batavo/Mackenzie, la prima aventură în Europa).

*Ioan și Escamilla – în Italia, Martinez și Krenicky – în Polonia

În schimb echipa din „Mica Romă” s-a despărțit de Raisa Ioan (în Italia, la Volley Bergamo 1991) și căpitanul Drussyla Costa, unele dintre cele mai vechi echipiere, cu 4, respectiv 3 ani la Blaj. Plecări certe sunt Evilania Martinez (UNI Opole, Polonia), Ana Escamilla (SMI Roma Volley), Drussyla Costa (Brazilia, Dentil/Praia Clube sau Sesi Volei Bauru), conform site-urilor de specialitate, coordonatoarele Charlotte Krenicky (Sokol & Hagric Mogilno, Polonia) și Marija Miljevic (Zhetysu VK, Kazakstan), plus Jelena Delic, Cristina Pîrv (Corona Brașov). Astfel, Ioan și Escamilla vor evolua în Italia, iar Martinez și Krenicky, în Polonia.

Pe de altă parte, Dinamo ridică nivelul considerabil și le-a înregimentat pe Amelie Rotar (va reveni în România, din Turcia, Goztepe SK), Iarina Axinte și Georgiana Popa (de la proaspăt campioana CSO Voluntari), plus Petya Barakova (CSM București).

