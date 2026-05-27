Sport

Metalurgistul Cugir – CSȘ Odorheiu Secuiesc, duminică, 31 mai, în etapa regională Under 19 | Absențe de marcă din efectivul „roș-albaștrilor”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 59 de minute

în

De

Metalurgistul Cugir – CSȘ Odorheiu Secuiesc, duminică, 31 mai, în etapa regională Under 19 | Absențe de marcă din efectivul „roș-albaștrilor” conduși de Gică Goronea

Metalurgistul Cugir va întâlni duminică, 31 mai, pe „Arena Cugir”, la ora 17.00, pe CSȘ Odorheiu Secuiesc (Harghita), în prima etapă a fazei grupelor regionale a Campionatului Național Under 19, organizat de FRF.

Citește și: Metalurgistul Cugir – Timișul Șag 2-0 (2-0)! Cugirenii, lideri – cu maximum de puncte, Philip Pahone – primul gol în Liga 3

Următorul meci va fi în deplasare, cu AFC Tălmaciu (Sibiu), duminică, 7 iunie, în ultima etapă a Grupei 2 din Regiunea 4 Centru

„Roș-albaștrii” pregătiți de Gică Goronea și Alin Șuteu au terminat pe locul 4 în Campionatul interjudețean Alba-Cluj, după Sticla Arieșul Turda, LPS Sebeș și CIL Blaj. Cum în aceste competiții este obligativitatea să joace doar fotbaliști care nu au viza FRF, Metalurgistul Cugir va participa la etapa interjudețeană.

Însă cugirenii nu se pot baza pe 6 dintre cei mai buni jucători, P. Pahone, Mihăilă, G. Cristea, Cuțitei, G. Andriuc (cu prezențe în eșalonul terț, primii doi titulari în stagiunea curentă) și D. Adam! „Este o experiență, vrem să o fructificăm, să ne măsurăm nivelul cu reprezentatele altor județe, deși va fi greu fără atâția jucători”, a spus G. Goronea, echipier al divizionarei terțe.

La Under 17, CIL Blaj (antrenor Alin Hancăș) va juca, în 14 iunie, un singur meci, cu Academia de Fotbal și Tenis Măgura (acasă, pe CSȘ Blaj). Echipa din „Mica Romă” a câștigat întrecerea județeană, fiind urmată în ierarhie de Școala de Fotbal Valea Frumoasei și Olimpia Aiud. Sibienii au fost primii în județul vecin, cu 23 de victorii și o remiză.

Foto: Sorin Giurcă (Fan Metalurgistul)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO: Volei Alba Blaj, două transferuri pentru stagiunea 2026/2027: extrema Nelmaira Váldez (Venezuela) și coordonatoarea Kenya Malachias (Brazilia)

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

27 mai 2026

De

Volei Alba Blaj a realizat două transferuri pentru stagiunea 2026/2027: extrema Nelmaira Váldez (Venezuela) și coordonatoarea Kenya Malachias (Brazilia) Volei Alba Blaj, două transferuri pentru stagiunea 2026/2027: extrema Nelmaira Váldez (Venezuela) și coordonatoarea Kenya Malachias (Brazilia). Citește și: Volei Alba Blaj își păstrează vedetele: Piani, Vereș și Trcol continuă și în sezonul 2026/2027 în „Mica […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Dansatorii de la CSM Unirea, CSU Alba Iulia și Life is Dance Alba Iulia, final de sezon extraordinar cu medalii și clasări pe podium la competiții la Cluj-Napoca și Bari!

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

27 mai 2026

De

Dansatorii de la CSM Unirea Alba Iulia, CSU Alba Iulia și Life is Dance Alba Iulia au avut un final de sezon extraordinar cu medalii și clasări pe podium la competiții la Cluj-Napoca și Bari! Sportivii de la CSM Unirea, CSU Alba Iulia și Life is Dance au avut parte de un sezon competițional cu […]

Citește mai mult

Sport

Andrei Rațiu, în fața unui moment istoric: Jucătorul din Alba va juca mâine finala Conference League

Bogdan Ilea

Publicat

acum 15 ore

în

26 mai 2026

De

Andrei Rațiu, în fața unui moment istoric: Jucătorul din Alba va juca mâine finala Conference League Andrei Rațiu va juca mâine, 27 mai 2026, de la ora 22:00, finala UEFA Conference League, împotriva celor de la Crystal Palace FC, în Germania, stadionul Red Bull Arena, Leipzig. Crystal Palace nu mai participase niciodată într-o competiție europeană […]

Citește mai mult