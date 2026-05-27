Metalurgistul Cugir – CSȘ Odorheiu Secuiesc, duminică, 31 mai, în etapa regională Under 19 | Absențe de marcă din efectivul „roș-albaștrilor” conduși de Gică Goronea
Metalurgistul Cugir va întâlni duminică, 31 mai, pe „Arena Cugir”, la ora 17.00, pe CSȘ Odorheiu Secuiesc (Harghita), în prima etapă a fazei grupelor regionale a Campionatului Național Under 19, organizat de FRF.
Următorul meci va fi în deplasare, cu AFC Tălmaciu (Sibiu), duminică, 7 iunie, în ultima etapă a Grupei 2 din Regiunea 4 Centru
„Roș-albaștrii” pregătiți de Gică Goronea și Alin Șuteu au terminat pe locul 4 în Campionatul interjudețean Alba-Cluj, după Sticla Arieșul Turda, LPS Sebeș și CIL Blaj. Cum în aceste competiții este obligativitatea să joace doar fotbaliști care nu au viza FRF, Metalurgistul Cugir va participa la etapa interjudețeană.
Însă cugirenii nu se pot baza pe 6 dintre cei mai buni jucători, P. Pahone, Mihăilă, G. Cristea, Cuțitei, G. Andriuc (cu prezențe în eșalonul terț, primii doi titulari în stagiunea curentă) și D. Adam! „Este o experiență, vrem să o fructificăm, să ne măsurăm nivelul cu reprezentatele altor județe, deși va fi greu fără atâția jucători”, a spus G. Goronea, echipier al divizionarei terțe.
La Under 17, CIL Blaj (antrenor Alin Hancăș) va juca, în 14 iunie, un singur meci, cu Academia de Fotbal și Tenis Măgura (acasă, pe CSȘ Blaj). Echipa din „Mica Romă” a câștigat întrecerea județeană, fiind urmată în ierarhie de Școala de Fotbal Valea Frumoasei și Olimpia Aiud. Sibienii au fost primii în județul vecin, cu 23 de victorii și o remiză.
Foto: Sorin Giurcă (Fan Metalurgistul)
