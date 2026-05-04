Volei Alba Blaj își păstrează vedetele: Piani, Vereș și Trcol continuă și în sezonul 2026/2027 în „Mica Romă”

Volei Alba Blaj își păstrează vedetele: universalul Vittoria Piani, liberoul Diana Vereș și centrul Viktoria Trcol continuând la vicecampioana României și în sezonul 2026/2027.

Pe de altă parte, conform unor surse autorizate din lumea voleului, Dinamo ridică nivelul și le-a înregimentat pe Amelie Rotar (va reveni în România, din Turcia, Goztepe SK), Iarina Axinte și Georgiana Popa (de la proaspăt campioana CSO Voluntari)

În lumea voleiului autohton circulă o vorbă: “după ce pierde titlul, sezonul viitor Volei Alba Blaj este mult mai întărită”.

Așa a fost acum 3 campionate, când CSO Voluntari a cucerit în premieră titlul, iar în stagiunea următoare, Volei Alba Blaj și-a recăpătat coroana, mizând pe Yelyzaveta Ruban sau Amelie Rotar.

Acum, vicecampioana României a reușit să le păstreze în efectivul cu care va aborda campionatul următor pe italianca Vittoria Piani (principala realizatoare a echipei, 379 de puncte, a doua după Nicole Van de Vosse, 418 puncte), Diana Vereș (cea mai bună voleibalistă a României anul trecut) și croata Viktoria Trcol (cele mai multe blocaje, 76), care au semnat înțelegerile. Alături de acestea vor mai continua româncele Bianca Grama, Mihaela Otcuparu și Eva Vizitiu, urmând o campanie importantă de transferuri. În schimb echipa din „Mica Romă” se va despărți de Raisa Ioan și Drussyla Costa, unele dintre cele mai vechi echipiere, cu 4, respectiv 3 ani la Blaj. Plecări certe sunt Evilania Martinez (UNI Opole, Polonia), Ana Escamilla (SMI Roma Volley), Drussyla Costa (Brazilia, Dentil/Praia Clube sau Sesi Volei Bauru), conform site-urilor de specialitate, coordonatoarele Charlotte Krenicky și Marija Miljevic, plus Jelena Delic, Cristina Pîrv (Corona Brașov)

Bătălie crâncenă între CSM Unirea Alba Iulia, SCM Zalău și Sănătatea Cluj pentru locul de baraj în Seria 7 din Liga 3 | Calculele pentru „alb-negri”: victorii cu SCM Zalău și Sănătatea Cluj, sau 7 puncte în ultimele 3 etape!

Bătălie crâncenă între CSM Unirea Alba Iulia, SCM Zalău și Sănătatea Cluj pentru locul de baraj în Seria 7 din Liga 3 | Calculele pentru „alb-negri": victorii cu SCM Zalău și Sănătatea Cluj, pe „Cetate" sau 7 puncte în ultimele 3 etape! Este o bătălie crâncenă între CSM Unirea Alba Iulia, SCM Zalău și Sănătatea […]

Student Sport Alba Iulia, victorie netă în Liga Elitelor Under 15, 10-3 la Micești | Maya Csaszar – „manita"! Student Sport Alba Iulia a realizat o victorie netă în Liga Elitelor Under 15, scor 10-3 (5-0), acasă cu InterStar Sibiu.

Tinerii fotbaliști Alin George Parastie și Robert Nicolae Rus (CSM Unirea Alba Iulia), convocați la acțiunea de selecție în vederea formării naționalei României U15 Tinerii fotbaliști Alin George Parastie și Robert Nicolae Rus (CSM Unirea Alba Iulia) au fost convocați la acțiunea de selecție în vederea formării naționalei României U15.

