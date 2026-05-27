VIDEO | Poarta I a Cetății Alba Carolina, inaugurată după lucrările de restaurare: Când va ieși din șantier întreg Traseul Porților

Ioana Oprean

acum 43 de minute

La Alba Iulia, Poarta I a Cetății Alba Carolina a fost inaugurată, miercuri, 27 mai 2026, după finalizarea lucrărilor de restaurare la care a fost supusă. 

La eveniment au fost prezenți, între alții, primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, un reprezentant al Ministerului Culturii și un reprezentant al constructorului.

Cetatea Alba Carolina reprezintă unul dintre cele mai importante ansambluri fortificate de tip Vauban din Europa de Est, iar Poarta I constituie simbolul monumental al accesului în cetate. Amplasată la extremitatea estică a fortificației, poarta impresionează prin arhitectura barocă și bogatul decor sculptural inspirat din mitologia antică.

Restaurarea Porților Cetății Alba Carolina, care a inclus și restaurarea Porții I, este derulat de asocierea Corint SRL – Kule Arhitectura SRL, liderul de asociere fiind Corint SRL.

Valoarea totală a contractului este de 9.406.576 de lei (TVA inclus), din care peste 95% – adică 8.998.215 lei – sunt fonduri nerambursabile acordate de Institutul Național al Patrimoniului, prin Programul Național de Restaurare.

Contractul privind executarea lucrărilor de intervenție asupra monumentalelor porții I, II, III și IV ale Cetății Alba Carolina a fost semnat la începutul lunii iunie 2025 de către primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

Știre în curs de actualizare…

