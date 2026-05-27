VIDEO | Poarta I a Cetății Alba Carolina, inaugurată după lucrările de restaurare: Când va ieși din șantier întreg Traseul Porților
Poarta I a Cetății Alba Carolina, inaugurată după lucrările de restaurare: Când va ieși din șantier întreg Traseul Porților
La Alba Iulia, Poarta I a Cetății Alba Carolina a fost inaugurată, miercuri, 27 mai 2026, după finalizarea lucrărilor de restaurare la care a fost supusă.
La eveniment au fost prezenți, între alții, primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, un reprezentant al Ministerului Culturii și un reprezentant al constructorului.
Cetatea Alba Carolina reprezintă unul dintre cele mai importante ansambluri fortificate de tip Vauban din Europa de Est, iar Poarta I constituie simbolul monumental al accesului în cetate. Amplasată la extremitatea estică a fortificației, poarta impresionează prin arhitectura barocă și bogatul decor sculptural inspirat din mitologia antică.
Restaurarea Porților Cetății Alba Carolina, care a inclus și restaurarea Porții I, este derulat de asocierea Corint SRL – Kule Arhitectura SRL, liderul de asociere fiind Corint SRL.
Valoarea totală a contractului este de 9.406.576 de lei (TVA inclus), din care peste 95% – adică 8.998.215 lei – sunt fonduri nerambursabile acordate de Institutul Național al Patrimoniului, prin Programul Național de Restaurare.
Contractul privind executarea lucrărilor de intervenție asupra monumentalelor porții I, II, III și IV ale Cetății Alba Carolina a fost semnat la începutul lunii iunie 2025 de către primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.
Știre în curs de actualizare…
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Scene desprinse din filmele de acțiune la Vinerea: Un șofer de BMW a lovit intenționat, din plin, un alt autoturism, la peste 100 de km/h: Este cercetat pentru tentativă de omor
Scene desprinse din filmele de acțiune la Vinerea: Un șofer de BMW a lovit intenționat, din plin, un alt autoturism, la peste 100 de km/h: Este cercetat pentru tentativă la omor O șicanare violentă în trafic era să se transforme într-o tragedie pe un drum din localitatea Vinerea, spre Cugir, în data de 28.12.2025. Un […]
FOTO | Podul peste Mureș de la Acmariu, recepționat oficial „fără tăiere de panglici și fanfare”: Este deschis circulației de peste 9 luni
Podul peste Mureș de la Acmariu, recepționat oficial „fără tăiere de panglici și fanfare” Podul peste Mureș de la Acmariu a fost recepționat oficial, marți, 26 mai 2026. „Am decis să nu facem un eveniment din această recepție cu tăiere de panglici și fanfare pentru că pana la urmă astfel de zile trebuie să fie […]
Avocat suspendat, acuzat de o schemă cu „colete juridice” trimise firmelor fără comandă, achitat la Curtea de Apel Alba Iulia
Avocat suspendat, acuzat de o schemă cu „colete juridice” trimise firmelor fără comandă, achitat la Curtea de Apel Alba Iulia Curtea de Apel Alba Iulia a dispus, marți, 26 mai 2026 achitarea unui avocat suspendat, trimis în judecată pentru înșelăciune în formă continuată, după ce procurorii l-au acuzat că a expediat către mai multe firme […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Poșta Română, în pragul unei schimbări controversate: Sindicatul acuză Guvernul interimar că pregătește „pe ascuns” restructurarea companiei
Poșta Română, în pragul unei schimbări controversate: Sindicatul acuză Guvernul interimar că pregătește „pe ascuns” restructurarea companiei Sindicatul Lucrătorilor Poștali...
27-28 mai 2026 | Zile cu vijelii, descărcări electrice și grindină în România: COD GALBEN de vânt puternic în Alba și alte județe. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor
Zile cu vijelii, descărcări electrice și grindină în România: COD GALBEN de vânt puternic în Alba și alte județe. Anunțul...
Știrea Zilei
Scene desprinse din filmele de acțiune la Vinerea: Un șofer de BMW a lovit intenționat, din plin, un alt autoturism, la peste 100 de km/h: Este cercetat pentru tentativă de omor
Scene desprinse din filmele de acțiune la Vinerea: Un șofer de BMW a lovit intenționat, din plin, un alt autoturism,...
VIDEO | Poarta I a Cetății Alba Carolina, inaugurată după lucrările de restaurare: Când va ieși din șantier întreg Traseul Porților
Poarta I a Cetății Alba Carolina, inaugurată după lucrările de restaurare: Când va ieși din șantier întreg Traseul Porților La...
Curier Județean
VIDEO | Inconștiență fără margini. Șofer din Alba, prins circulând pe contrasens pe Autostrada A1, Sebeș – Sibiu: S-a certat cu un polițist
Inconștiență fără margini. Șofer din Alba, prins circulând pe contrasens pe Autostrada A1, Sebeș – Sibiu: S-a certat cu un...
FOTO | Lavinia Țiplea, de la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj, rezultat impresionant: Mențiune și Medalia de Argint la Olimpiada de Limbi Clasice 2026
Lavinia Țiplea, de la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj, rezultat impresionant: Mențiune și Medalia de Argint la Olimpiada de...
Politică Administrație
Comunicat de presă | PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului Dragoș Crișan
PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului...
Comunicat de presă | Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte
Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte Organizația Seniorilor Social Democrați...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...