VIDEO | Inconștiență fără margini. Șofer din Alba, prins circulând pe contrasens pe Autostrada A1, Sebeș – Sibiu: S-a certat cu un polițist
Un șofer cu numere de înmatriculare din Alba a fost surprins circulând pe contrasens pe Autostrada A1, Sebeș – Sibiu.
Videoclipul, publicat pe o rețea de socializare, arată cum conducătorul auto a fost depistat și oprit, în cele din urmă, de oamenii legii.
În imagini se poate observa cum șoferul se contrazice cu polițistul aflat la fața locului, părând că încearcă să își justifice acțiunile.
Reamintim că, șoferii care vor circula nejustificat pe banda de urgenţă a autostrăzilor vor primi de-acum amenzi mult mai mari: de până la 2900 de lei. Dar mai ales îşi vor pierde dreptul de a mai conduce vreme de 90 de zile.
De asemenea, cei care merg pe contrasens, întorc sau merg cu spatele pe autostrăzi vor rămâne de-acum pietoni 120 de zile. La fel şi şoferii care trec calea ferată fără să se asigure sau care depăşesc limita de viteză legală cu mai mult de 70 de kilometri la oră.
