Poșta Română, în pragul unei schimbări controversate: Sindicatul acuză Guvernul interimar că pregătește „pe ascuns” restructurarea companiei

Sindicatul Lucrătorilor Poștali din România lansează un avertisment dur către Guvern și Ministerul Economiei, acuzând tentativa de adoptare „în grabă și fără transparență” a unor decizii majore care pot schimba fundamental rolul Companiei Naționale Poșta Română.

Organizația sindicală susține că Executivul interimar nu are legitimitatea de a gira măsuri cu impact strategic asupra unei companii de interes public și cere amânarea tuturor proiectelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

„Poșta Română nu este proprietatea temporară a unui Guvern demis. Este o companie națională de interes public, cu rol esențial pentru milioane de cetățeni și pentru mii de salariați”, transmite Sindicatul Lucrătorilor Poștali din România, prin președintele Florin Daniel Gheorghiu.

Sindicatul reclamă decizii „cu impact major” asupra companiei

Potrivit sindicaliștilor, pe ordinea de zi a AGA sunt incluse proiecte considerate extrem de sensibile: aprobarea bugetului pe 2026, un plan de reorganizare și restructurare, desființarea unor puncte de lucru, eliminarea Oficiului Zonal Poștal București, modificarea rețelei poștale și chiar schimbarea obiectului principal de activitate al companiei.

„Aceste decizii nu pot fi tratate ca formalități administrative. Ele pot afecta locurile de muncă, structura organizatorică, rețeaua poștală națională, accesul populației la servicii poștale și obligațiile de serviciu universal”, avertizează sindicatul.

Una dintre cele mai contestate propuneri vizează schimbarea obiectului principal de activitate al Poștei Române, din servicii poștale universale către activități de intermedieri financiare.

„O asemenea modificare poate schimba substanțial direcția companiei și ridică serioase probleme de compatibilitate cu statutul său de companie națională de interes public”, susțin reprezentanții salariaților.

„Poșta Română nu poate fi restructurată în tăcere”

Sindicaliștii acuză lipsa totală de transparență și spun că documentele justificative nu au fost făcute publice integral, iar impactul social al măsurilor nu a fost prezentat.

„Consultarea salariaților nu este o opțiune. Este o obligație legală. Ea trebuie să aibă loc înainte de decizie, nu după ce hotărârile au fost pregătite pentru vot”, afirmă organizația.

Sindicatul consideră insuficiente asigurările potrivit cărora reorganizarea nu ar implica disponibilizări.

„Desființarea unor puncte de lucru, reorganizarea rețelei poștale sau relocarea activităților pot produce efecte directe asupra salariaților, chiar dacă acestea nu sunt prezentate imediat sub forma unor concedieri”, se arată în comunicat.

Apel direct către Ministerul Economiei

Sindicatul solicită public Ministerului Economiei și reprezentantului statului în AGA să nu voteze proiectele până la îndeplinirea unor condiții clare: publicarea tuturor documentelor, realizarea analizelor de impact, consultarea reală a sindicatelor și instalarea unui Guvern cu puteri depline.

„Un Guvern demis nu poate legitima decizii care pot redesena structural Poșta Română și pot produce efecte asupra salariaților și serviciului public poștal”, avertizează sindicaliștii.

În lipsa unei reacții din partea autorităților, organizația anunță că ia în calcul sesizarea mai multor instituții, inclusiv AMEPIP, Inspecția Muncii, Ministerul Muncii și instanțele judecătorești.

Mesajul final al sindicaliștilor este unul categoric: „Poșta Română nu poate fi restructurată în tăcere. Nu poate fi schimbată pe repede înainte. Iar salariații nu pot fi puși în fața faptului împlinit”.

