Poșta Română, în pragul unei schimbări controversate: Sindicatul acuză Guvernul interimar că pregătește „pe ascuns” restructurarea companiei
Poșta Română, în pragul unei schimbări controversate: Sindicatul acuză Guvernul interimar că pregătește „pe ascuns” restructurarea companiei
Sindicatul Lucrătorilor Poștali din România lansează un avertisment dur către Guvern și Ministerul Economiei, acuzând tentativa de adoptare „în grabă și fără transparență” a unor decizii majore care pot schimba fundamental rolul Companiei Naționale Poșta Română.
Organizația sindicală susține că Executivul interimar nu are legitimitatea de a gira măsuri cu impact strategic asupra unei companii de interes public și cere amânarea tuturor proiectelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.
„Poșta Română nu este proprietatea temporară a unui Guvern demis. Este o companie națională de interes public, cu rol esențial pentru milioane de cetățeni și pentru mii de salariați”, transmite Sindicatul Lucrătorilor Poștali din România, prin președintele Florin Daniel Gheorghiu.
Sindicatul reclamă decizii „cu impact major” asupra companiei
Potrivit sindicaliștilor, pe ordinea de zi a AGA sunt incluse proiecte considerate extrem de sensibile: aprobarea bugetului pe 2026, un plan de reorganizare și restructurare, desființarea unor puncte de lucru, eliminarea Oficiului Zonal Poștal București, modificarea rețelei poștale și chiar schimbarea obiectului principal de activitate al companiei.
„Aceste decizii nu pot fi tratate ca formalități administrative. Ele pot afecta locurile de muncă, structura organizatorică, rețeaua poștală națională, accesul populației la servicii poștale și obligațiile de serviciu universal”, avertizează sindicatul.
Una dintre cele mai contestate propuneri vizează schimbarea obiectului principal de activitate al Poștei Române, din servicii poștale universale către activități de intermedieri financiare.
„O asemenea modificare poate schimba substanțial direcția companiei și ridică serioase probleme de compatibilitate cu statutul său de companie națională de interes public”, susțin reprezentanții salariaților.
„Poșta Română nu poate fi restructurată în tăcere”
Sindicaliștii acuză lipsa totală de transparență și spun că documentele justificative nu au fost făcute publice integral, iar impactul social al măsurilor nu a fost prezentat.
„Consultarea salariaților nu este o opțiune. Este o obligație legală. Ea trebuie să aibă loc înainte de decizie, nu după ce hotărârile au fost pregătite pentru vot”, afirmă organizația.
Sindicatul consideră insuficiente asigurările potrivit cărora reorganizarea nu ar implica disponibilizări.
„Desființarea unor puncte de lucru, reorganizarea rețelei poștale sau relocarea activităților pot produce efecte directe asupra salariaților, chiar dacă acestea nu sunt prezentate imediat sub forma unor concedieri”, se arată în comunicat.
Apel direct către Ministerul Economiei
Sindicatul solicită public Ministerului Economiei și reprezentantului statului în AGA să nu voteze proiectele până la îndeplinirea unor condiții clare: publicarea tuturor documentelor, realizarea analizelor de impact, consultarea reală a sindicatelor și instalarea unui Guvern cu puteri depline.
„Un Guvern demis nu poate legitima decizii care pot redesena structural Poșta Română și pot produce efecte asupra salariaților și serviciului public poștal”, avertizează sindicaliștii.
În lipsa unei reacții din partea autorităților, organizația anunță că ia în calcul sesizarea mai multor instituții, inclusiv AMEPIP, Inspecția Muncii, Ministerul Muncii și instanțele judecătorești.
Mesajul final al sindicaliștilor este unul categoric: „Poșta Română nu poate fi restructurată în tăcere. Nu poate fi schimbată pe repede înainte. Iar salariații nu pot fi puși în fața faptului împlinit”.
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
27-28 mai 2026 | Zile cu vijelii, descărcări electrice și grindină în România: COD GALBEN de vânt puternic în Alba și alte județe. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor
Zile cu vijelii, descărcări electrice și grindină în România: COD GALBEN de vânt puternic în Alba și alte județe. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 27 mai 2026, ora 10:00 – 28 mai 2026, ora 21:00, ce vizează fenomene de instabilitate atmosferică și […]
Cristela Georgescu a sărit în ,,ajutorul” soțului său: A plătit o parte din amenda uriașă primită de fostul candidat la alegerile prezidențiale
Cristela Georgescu a sărit în ,,ajutorul” soțului său: A plătit o parte din amenda uriașă primită de fostul candidat la alegerile prezidențiale Cristela Georgescu a sărit în ,,ajutorul” soțului său, Călin Georgescu, și a achitat o parte din amenda de 200.000 de lei primită de acesta de la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). Citește și: Călin […]
Noua lege a salarizării: Sporurile pentru implementarea proiectelor europene, de până la 40% din salariul de bază, menținute în continuare
Noua lege a salarizării: Sporurile pentru implementarea proiectelor europene, de până la 40% din salariul de bază, menținute în continuare Personalul din instituţiile publice implicat în implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene va putea beneficia de sporuri de până la 40% din salariul de bază, conform proiectului noii legi a salarizării publicat luni în dezbatere […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Poșta Română, în pragul unei schimbări controversate: Sindicatul acuză Guvernul interimar că pregătește „pe ascuns” restructurarea companiei
Poșta Română, în pragul unei schimbări controversate: Sindicatul acuză Guvernul interimar că pregătește „pe ascuns” restructurarea companiei Sindicatul Lucrătorilor Poștali...
27-28 mai 2026 | Zile cu vijelii, descărcări electrice și grindină în România: COD GALBEN de vânt puternic în Alba și alte județe. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor
Zile cu vijelii, descărcări electrice și grindină în România: COD GALBEN de vânt puternic în Alba și alte județe. Anunțul...
Știrea Zilei
Scene desprinse din filmele de acțiune la Vinerea: Un șofer de BMW a lovit intenționat, din plin, un alt autoturism, la peste 100 de km/h: Este cercetat pentru tentativă de omor
Scene desprinse din filmele de acțiune la Vinerea: Un șofer de BMW a lovit intenționat, din plin, un alt autoturism,...
VIDEO | Poarta I a Cetății Alba Carolina, inaugurată după lucrările de restaurare: Când va ieși din șantier întreg Traseul Porților
Poarta I a Cetății Alba Carolina, inaugurată după lucrările de restaurare: Când va ieși din șantier întreg Traseul Porților La...
Curier Județean
VIDEO | Inconștiență fără margini. Șofer din Alba, prins circulând pe contrasens pe Autostrada A1, Sebeș – Sibiu: S-a certat cu un polițist
Inconștiență fără margini. Șofer din Alba, prins circulând pe contrasens pe Autostrada A1, Sebeș – Sibiu: S-a certat cu un...
FOTO | Lavinia Țiplea, de la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj, rezultat impresionant: Mențiune și Medalia de Argint la Olimpiada de Limbi Clasice 2026
Lavinia Țiplea, de la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj, rezultat impresionant: Mențiune și Medalia de Argint la Olimpiada de...
Politică Administrație
Comunicat de presă | PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului Dragoș Crișan
PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului...
Comunicat de presă | Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte
Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte Organizația Seniorilor Social Democrați...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...