Curier Județean

FOTO | Lavinia Țiplea, de la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj, rezultat impresionant: Mențiune și Medalia de Argint la Olimpiada de Limbi Clasice 2026

Bogdan Ilea

Publicat

acum 21 de minute

în

De

Lavinia Țiplea, de la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj, rezultat impresionant: Mențiune și Medalia de Argint la Olimpiada de Limbi Clasice 2026

Colegiul Național „Inochentie Micu Clain”, prin eleva Lavinia Țiplea, din clasa a IX-a D, a reușit să obțină un rezultat impresionant la Olimpiada de Limbi Clasice.

În perioada 21–24 mai 2026, municipiul Tulcea a găzduit etapa națională a Olimpiadei de Limbi Clasice, competiție la care au participat peste 260 de elevi din întreaga țară, pasionați de studiul limbilor și culturii clasice.

Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” s-a remarcat din nou prin rezultate deosebite. Eleva Lavinia Țiplea, din clasa a IX-a D, a obținut Mențiune și Medalia de Argint din partea Societății de Studii Clasice, confirmând prin această performanță seriozitatea și nivelul pregătirii sale.

Rezultatul Laviniei se adaugă celorlalte distincții obținute de elevii colegiului în cadrul competițiilor naționale din acest an școlar, demonstrând încă o dată nivelul ridicat al pregătirii academice și preocuparea constantă pentru excelență.

Felicitări Laviniei și tuturor elevilor care reprezintă cu succes colegiul nostru, precum și profesorilor coordonatori care contribuie, prin muncă și dedicare, la formarea unor elevi performanți, a transmis instituția de învățământ.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Theodora Chelarescu, elevă a Colegiului Național „IMC” Blaj, PREMIUL III la Olimpiada Națională de Cultură și Spiritualitate Românească 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 ore

în

26 mai 2026

De

Theodora Chelarescu, elevă a Colegiului Național „IMC” Blaj, PREMIUL III la Olimpiada Națională de Cultură și Spiritualitate Românească 2026 Theodora Chelarescu, elevă în clasa a XII-a C la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj, a obținut un rezultat deosebit la Olimpiada Națională de Cultură și Spiritualitate Românească, desfășurată în perioada 20–23 mai 2026, la Satu […]

Citește mai mult

Curier Județean

APEL pentru folosirea cu chibzuință a apei de la rețea într-o comună din Alba: „Resursele din rezervoarele de înmagazinare se epuizează”

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 ore

în

26 mai 2026

De

APEL pentru folosirea cu chibzuință a apei de la rețea într-o comună din Alba: „Resursele din rezervoarele de înmagazinare se epuizează” Reprezentanții Primăriei Comunei Cricău au făcut, marți, 26 mai 2026 un apel public către localnici pentru folosirea cu chibzuință a apei de la rețea.  „Având în vedere consumul mare de apă din aceste zile […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Investiție importantă la Serviciul de Ambulanță Județean Alba: Proiect de digitalizare finanțat prin PNRR, pentru un sistem sanitar mai modern, mai conectat și mai apropiat de pacienți

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 ore

în

26 mai 2026

De

Investiție importantă la Serviciul de Ambulanță Județean Alba: Proiect de digitalizare finanțat prin PNRR, pentru un sistem sanitar mai modern, mai conectat și mai apropiat de pacienți Serviciul de Ambulanță Județean Alba a finalizat proiectul „Digitalizarea Serviciului de Ambulanță Județean Alba”, o investiție importantă pentru modernizarea activității instituției și pentru adaptarea serviciilor medicale de urgență […]

Citește mai mult