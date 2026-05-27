FOTO | Lavinia Țiplea, de la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj, rezultat impresionant: Mențiune și Medalia de Argint la Olimpiada de Limbi Clasice 2026
Colegiul Național „Inochentie Micu Clain”, prin eleva Lavinia Țiplea, din clasa a IX-a D, a reușit să obțină un rezultat impresionant la Olimpiada de Limbi Clasice.
În perioada 21–24 mai 2026, municipiul Tulcea a găzduit etapa națională a Olimpiadei de Limbi Clasice, competiție la care au participat peste 260 de elevi din întreaga țară, pasionați de studiul limbilor și culturii clasice.
Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” s-a remarcat din nou prin rezultate deosebite. Eleva Lavinia Țiplea, din clasa a IX-a D, a obținut Mențiune și Medalia de Argint din partea Societății de Studii Clasice, confirmând prin această performanță seriozitatea și nivelul pregătirii sale.
Rezultatul Laviniei se adaugă celorlalte distincții obținute de elevii colegiului în cadrul competițiilor naționale din acest an școlar, demonstrând încă o dată nivelul ridicat al pregătirii academice și preocuparea constantă pentru excelență.
Felicitări Laviniei și tuturor elevilor care reprezintă cu succes colegiul nostru, precum și profesorilor coordonatori care contribuie, prin muncă și dedicare, la formarea unor elevi performanți, a transmis instituția de învățământ.
