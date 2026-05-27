27-28 mai 2026 | Zile cu vijelii, descărcări electrice și grindină în România: COD GALBEN de vânt puternic în Alba și alte județe. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor

Ioana Oprean

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 27 mai 2026, ora 10:00 – 28 mai 2026, ora 21:00, ce vizează fenomene de instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării.

Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de miercuri și în noaptea de miercuri spre joi, în nord-vestul, nordul și estul țării, precum și local în centrul și sud-estul teritoriului, vor fi perioade cu vreme instabilă.

Fenomenele prognozate includ intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale în general de 40–60 km/h, averse torențiale, descărcări electrice și, izolat, grindină.

În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, cantitățile de apă pot ajunge la 10–20 l/mp.

Joi, 28 mai 2026, vântul se va intensifica în cea mai mare parte a țării, cu viteze la rafală de 45–55 km/h. Manifestările de instabilitate atmosferică se vor restrânge însă la arii limitate din regiunile sudice.

De asemenea, meteorologii au emis și o atenționare Cod galben de vânt, valabilă joi, între orele 08:00 și 21:00. Sunt vizate Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului, jumătatea vestică a Olteniei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei.

Atenționarea Cod galben vizează și județul Alba.

În aceste zone, vântul va avea intensificări cu rafale de 50–70 km/h.

În Carpații Meridionali și Occidentali, rafalele vor atinge local 70–90 km/h.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

Poșta Română, în pragul unei schimbări controversate: Sindicatul acuză Guvernul interimar că pregătește „pe ascuns” restructurarea companiei

acum o oră

27 mai 2026

Poșta Română, în pragul unei schimbări controversate: Sindicatul acuză Guvernul interimar că pregătește „pe ascuns” restructurarea companiei Sindicatul Lucrătorilor Poștali din România lansează un avertisment dur către Guvern și Ministerul Economiei, acuzând tentativa de adoptare „în grabă și fără transparență” a unor decizii majore care pot schimba fundamental rolul Companiei Naționale Poșta Română. Organizația sindicală […]

Cristela Georgescu a sărit în ,,ajutorul” soțului său: A plătit o parte din amenda uriașă primită de fostul candidat la alegerile prezidențiale

acum 3 ore

27 mai 2026

Cristela Georgescu a sărit în ,,ajutorul” soțului său: A plătit o parte din amenda uriașă primită de fostul candidat la alegerile prezidențiale Cristela Georgescu a sărit în ,,ajutorul” soțului său, Călin Georgescu, și a achitat o parte din amenda de 200.000 de lei primită de acesta de la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). Citește și: Călin […]

Noua lege a salarizării: Sporurile pentru implementarea proiectelor europene, de până la 40% din salariul de bază, menținute în continuare

acum 4 ore

27 mai 2026

Noua lege a salarizării: Sporurile pentru implementarea proiectelor europene, de până la 40% din salariul de bază, menținute în continuare Personalul din instituţiile publice implicat în implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene va putea beneficia de sporuri de până la 40% din salariul de bază, conform proiectului noii legi a salarizării publicat luni în dezbatere […]

