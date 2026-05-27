27-28 mai 2026 | Zile cu vijelii, descărcări electrice și grindină în România: COD GALBEN de vânt puternic în Alba și alte județe. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 27 mai 2026, ora 10:00 – 28 mai 2026, ora 21:00, ce vizează fenomene de instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării.

Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de miercuri și în noaptea de miercuri spre joi, în nord-vestul, nordul și estul țării, precum și local în centrul și sud-estul teritoriului, vor fi perioade cu vreme instabilă.

Fenomenele prognozate includ intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale în general de 40–60 km/h, averse torențiale, descărcări electrice și, izolat, grindină.

În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, cantitățile de apă pot ajunge la 10–20 l/mp.

Joi, 28 mai 2026, vântul se va intensifica în cea mai mare parte a țării, cu viteze la rafală de 45–55 km/h. Manifestările de instabilitate atmosferică se vor restrânge însă la arii limitate din regiunile sudice.

De asemenea, meteorologii au emis și o atenționare Cod galben de vânt, valabilă joi, între orele 08:00 și 21:00. Sunt vizate Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului, jumătatea vestică a Olteniei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei.

Atenționarea Cod galben vizează și județul Alba.

În aceste zone, vântul va avea intensificări cu rafale de 50–70 km/h.

În Carpații Meridionali și Occidentali, rafalele vor atinge local 70–90 km/h.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)