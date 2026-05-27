FOTO | Podul peste Mureș de la Acmariu, recepționat oficial „fără tăiere de panglici și fanfare”: Este deschis circulației de peste 9 luni

Podul peste Mureș de la Acmariu, recepționat oficial „fără tăiere de panglici și fanfare”

Podul peste Mureș de la Acmariu a fost recepționat oficial, marți, 26 mai 2026.

„Am decis să nu facem un eveniment din această recepție cu tăiere de panglici și fanfare pentru că pana la urmă astfel de zile trebuie să fie zile normale în care Primăria demonstrează cetățenilor că își face treaba pentru nevoile lor”, a explicat primarul comunei Blandiana, Nicolae Gherman.

„Iată că noi, o comună cu 900 de locuitori, am reușit o astfel de investiție pe care mulți nu o credeau realizabilă și cu care s-ar mândri cele mai mari orașe din țară. Am făcut recepția azi (n.a. marți, 26 mai 2026), deși podul este deschis circulației de peste 9 luni.

Experții au constatat respectarea gradului de calitate ridicat și a standardelor de calitate reglementate de lege.

Vreau să mulțumesc în mod special cetățenilor comunei Blandiana pentru încrederea pe care mi-au acordat-o ca să pot continua lucrările începute. Dar noi nu ne vom opri aici! Mai avem de finalizat și alte proiecte de infrastructură prin care vom face comuna mai frumoasă și mai accesibilă, urmând ca Blandiana să intre într-un amplu proces de atragere de investitori pentru stimularea economiei locale.

De asemenea vreau să multumesc pentru sprijin aparatului de specialitate din primărie, consilierilor locali și în mod special domnului președinte Dumitrel Ion – și domnului vicepreședinte Marius Hațegan de la Consiliul Județean Alba, instituție care a contribuit financiar la costurile neeligibile ale acestui proiect”, a mai spus primarul comunei Blandiana.

Noul pod, care leagă localitățile Acmariu și Șibot, reprezintă una dintre cele mai mari investiții în infrastructura rutieră din județul Alba după Revoluție, cu o valoare de peste 4 milioane de euro.

Edificarea podului era așteptată de zeci de ani de comunitatea locală, după ce vechea brudină a provocat nenumărate tragedii și a făcut dificil accesul oamenilor spre drumul național.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI