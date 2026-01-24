Sport

Volei Alba Blaj – CSM Lugoj 3-0, în Divizia A1 | Campioana, victorie de serviciu și repetiție pentru marele meci cu Savino Del Bene Scandici

Campioana Volei Alba Blaj a învins CSM Lugoj, scor 3-0 (25-16, 25-15, 25-11), în etapa a 12-a a Diviziei A1 de volei feminin.

Citește și: Volei Alba Blaj – Savino Del Bene Scandici, în „Alba Blaj” Arena, miercuri, 28 ianuarie! Bilete pentru meciul stelar cu Campioana Mondială a Cluburilor

O victorie de serviciu pentru echipa din „Mica Romă”, o repetiție cu publicul pentru marele meci de miercuri, 28 ianuarie, din „Alba Blaj” Arena, cu Savino Del Bene Scandici, campioana mondială a cluburilor, contând pentru penultima rundă a grupelor Ligii Campionilor. Grație acestui succes, Volei Alba Blaj s-a desprins în ierarhie, având un punct în fața urmăritoarelor Dinamo (3-0 la Cluj) și CSO Voluntari (3-2, după 1-2, acasă, cu Corona Brașov).

Pentru formația din Alba, următorul joc în întrecerea internă va fi în deplasare cu „lanterna roșie” Universitatea Cluj, care are eșecuri pe linie și niciun punct acumulat, sâmbătă, 31 ianuarie.

În prezența a aproximativ 720 de spectatori, gazdele au dominat confruntarea, având 9-0 la ași și 7-6 la blocaje (cele mai multe, Andra Artin, fosta echipieră a Blajului, 3), preluare (56% – 47%) împotriva unei echipe care a suferit a patra înfrângere consecutivă (locul 6, 13 puncte). Volei Alba Blaj a condus în permanență, la diferențe confortabile. Cele mai multe puncte le-au realizat Drussyla Costa – 14, Evilania Martinez – 11, Jelena Delic – 9, respectiv Iznaga Kindelan – 9.

Volei Alba Blaj: Drussyla Costa – 9 puncte, Ana Trcol – 4, Evilania Martinez – 11, Ariana Pîrv – 8, Jelena Delic – 9, Ctarlotte Krenicky – 4, Diana Vereș (libero); au mai intrat Eva Vizitiu (l), Ana Escamilla – un punct, Mihaela Otcuparu 4 (toate în ultimul set); nu au jucat Marija Miljevic, Raisa Ioan și Bianca Grama (absentă Vittoria Piani – accidentată). Antrenor Guillermo Naranjo Hernandez (a semnat prelungirea contractului cu încă 2 ani, până în 2028).

Foto: Nicu GOGA, Radio Blaj

