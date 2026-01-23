Sport

Volei Alba Blaj – Savino Del Bene Scandici, în „Alba Blaj” Arena, miercuri, 28 ianuarie! Bilete pentru meciul stelar cu Campioana Mondială a Cluburilor

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

De

Volei Alba Blaj – Savino Del Bene Scandici, în „Alba Blaj” Arena, miercuri 28 ianuarie! Bilete pentru meciul stelar cu Campioana Mondială a Cluburilor, din Liga Campionilor

Volei Alba Blaj – Savino Del Bene Scandici, reprezintă meciul anului în „Alba Blaj” Arena, confruntarea contând pentru penultima etapă a grupelor Ligii Campionilor fiind programată miercuri, 28 ianuarie, de la ora 18.00.

Citește și: Volero Le Cannet – Volei Alba Blaj, în grupele Ligii Campionilor | Campioana României, debut în Franța, în 2026

Campioana României are parte de o confruntare stelară, împotriva Campioanei Mondiale a Cluburilor, trofeu adjudecat în decembrie, în Brazilia, la Sao Paolo, după 3-1 în finală cu Conegliano. Sub comanda lui Marco Gaspari sunt vedete mondiale precum Maja Ognjenovic sau Ekaterina Antropova

Savino De Bene Scandici a susținut finala Ligii Campionilor anul trecut (0-3 cu Conegliano, campioana Italiei în ultimele 7 ediții), iar cu Blajul s-a duelat în 2023 în finala Cupei CEV. În meciul tur, în noiembrie, gazdele s-au impus în minimum de seturi, 3-0. Peste o săptămână, în 4 februarie, este meciul decisiv pentru accederea în sferturile de finală ale Cupei CEV, Volei Alba Blaj – Volero Le Cannet.

*Prețul biletelor

Biletele pentru confruntarea din competiția supremă din voleiul feminin continental, de miercuri, 28 ianuarie, vor fi disponibile începând de vineri, 23 ianuarie, de la ora 14.00, pe site-ul www.biletesmart.ro/blaj și la casa de bilete Alba Blaj Arena.

Prețul biletelor: *25 lei (Sectoare A, B, C); *120 lei (Sector Oficial).

Deținătorii de abonamente vor avea acces în baza abonamentelor achiziționate pentru sezonul 2025/2026.

Programul casei de bilete (23-28 ianuarie 2026): *vineri: 14.00-18.00; *sâmbătă: 16.00-19.00; *duminică: închis; *luni și marți: 14.00-18.00; *miercuri: 16.00-19.00.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Primele amicale pentru conjudețenele din eșalonul terț | CSM Unirea Alba Iulia și CSU Alba Iulia, dueluri cu divizionare secunde, vezi programul

Dan HENEGAR

Publicat

acum 22 de ore

în

22 ianuarie 2026

De

Primele partide amicale pentru conjudețenele din eșalonul terț | CSM Unirea Alba Iulia și CSU Alba Iulia, dueluri cu divizionare secunde, vezi programul Cele 5 formații din Alba care activează în Seria 7 din Liga 3 au la finele acestei săptămâni primele jocuri de verificare din 2026, meciuri programate sâmbătă, 24 ianuarie, pe lista oponentelor […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Volei Alba Blaj, calificare facilă în semifinalele Cupei României | Urmează o dublă cu rivala CSO Voluntari

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 zile

în

21 ianuarie 2026

De

Campioana Volei Alba Blaj a realizat o calificare lejeră în semifinalele Cupei României, după o nouă victorie cu CSM Constanța, scor 3-0, în manșa retur a sferturilor de finală, în „Alba Blaj” Arena În acest meci, Volei Alba Blaj a învins, scor 3-0 (29-27, 25-12, 25-23), după 74 de minute. În semifinale este duelul cu rivala […]

Citește mai mult

Sport

Viitorul Sântimbru, liderul turului în Alba, după un deceniu | Vezi lotul campioanei și marcatorii din prima parte a SuperLigii

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 zile

în

21 ianuarie 2026

De

Viitorul Sântimbru, liderul turului în Alba, după un deceniu | Lotul campioanei și marcatorii primei clasate din prima parte a SuperLigii Viitorul Sântimbru iernează, după un deceniu, în postura de campioană a turului în SuperLiga Alba (cel de-al patrulea eșalon fotbalistic) și are planuri îndrăznețe, etapizat: câștigarea stagiunii, participarea la barajul de Liga 3 și […]

Citește mai mult