Volei Alba Blaj – Savino Del Bene Scandici, în „Alba Blaj” Arena, miercuri 28 ianuarie! Bilete pentru meciul stelar cu Campioana Mondială a Cluburilor, din Liga Campionilor

Volei Alba Blaj – Savino Del Bene Scandici, reprezintă meciul anului în „Alba Blaj” Arena, confruntarea contând pentru penultima etapă a grupelor Ligii Campionilor fiind programată miercuri, 28 ianuarie, de la ora 18.00.

Campioana României are parte de o confruntare stelară, împotriva Campioanei Mondiale a Cluburilor, trofeu adjudecat în decembrie, în Brazilia, la Sao Paolo, după 3-1 în finală cu Conegliano. Sub comanda lui Marco Gaspari sunt vedete mondiale precum Maja Ognjenovic sau Ekaterina Antropova

Savino De Bene Scandici a susținut finala Ligii Campionilor anul trecut (0-3 cu Conegliano, campioana Italiei în ultimele 7 ediții), iar cu Blajul s-a duelat în 2023 în finala Cupei CEV. În meciul tur, în noiembrie, gazdele s-au impus în minimum de seturi, 3-0. Peste o săptămână, în 4 februarie, este meciul decisiv pentru accederea în sferturile de finală ale Cupei CEV, Volei Alba Blaj – Volero Le Cannet.

*Prețul biletelor

Biletele pentru confruntarea din competiția supremă din voleiul feminin continental, de miercuri, 28 ianuarie, vor fi disponibile începând de vineri, 23 ianuarie, de la ora 14.00, pe site-ul www.biletesmart.ro/blaj și la casa de bilete Alba Blaj Arena.

Prețul biletelor: *25 lei (Sectoare A, B, C); *120 lei (Sector Oficial).

Deținătorii de abonamente vor avea acces în baza abonamentelor achiziționate pentru sezonul 2025/2026.

Programul casei de bilete (23-28 ianuarie 2026): *vineri: 14.00-18.00; *sâmbătă: 16.00-19.00; *duminică: închis; *luni și marți: 14.00-18.00; *miercuri: 16.00-19.00.

