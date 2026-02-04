Sport

VIDEO: Volei Alba Blaj, calificare dramatică în sferturile de finală Cupei CEV!!! Echipa din „Mica Romă", victorie 3-1 cu Volero Le Cannet

acum 3 ore

Volei Alba Blaj, campioana României, calificare dramatică în sferturile de finală ale Cupei CEV! Echipa din „Mica Romă”, victorie 3-1 cu Volero Le Cannet!

În ultima etapă a grupelor Ligii Campionilor, în „Alba Blaj” Arena, Volei Alba Blaj a învins Volero Le Cannet, scor 3-1 (25-17, 18-25, 25-20, 25-19), după o partidă dramatică, disputată într-o atmosferă electrizantă!

Într-o atmosferă superbă, în „Alba Blaj” Arena, o sală plină, Blajul a reușit calificarea în sferturile de finală ale Cupei CEV, după prima victorie realizată în grupele Ligii Campionilor.

Aici e Blajul”!!!, o seară superbă, cu Drussyla Costa desemnată MVP-ul întâlnirii!

Urmează o dublă 100 la sută românească, după toate probabilitățile, cu rivala CSO Voluntari

Citește și: FOTO: Volei Alba Blaj, calificare facilă în semifinalele Cupei României | Urmează o dublă cu rivala CSO Voluntari

După un prim set dominat categoric (25-17), cu Vittoria Piani revenită în teren, Blajul a început să tremure. În al doilea parțial Volero Le Cannet a părut o cu totul altă echipă și rolurile s-au inversat. Vizitatoarele s-au detașat (13-7), Blajul a reușit să se apropie la 1-13, însă a fost un simplu foc de paie, Volero distanțându-se (19-14, 21-16).

S-a restabilit egalitatea la seturi, după evoluții diametral opuse și meciul a căpătat accente dramatice.

Meciul a devenit unul pe muchie de cuțit, cu Blajul neavând voie să mai cedeze vreun set. Disputa se încinge, se face 14-14 și orice punct are importanța sa! Echilibrul persistă, se ajunge la 19-19, cu emoții în creștere. Sala a devenit un veritabil vulcan, iar favoritele au preluat conducerea. Ultimul set a fost unul decisiv, cine-l câștiga obținea calificarea!

Blajul a menținut ritmul, a avut 12-8, iar publicul a trăit meciul la cote înalte! Nebunia a continuat, s-a făcut 13-9, dar apoi 13-11, emoțiile persistând!

Campioana României a căpătat elan, a ajuns la 18-12 și calificarea era tot mai aproape! Iarăși se strânge scorul, la 19-17. Drussyla a ieșit la rampă, face 20-17. Se ajunge la 22-19, tensiunea este maximă, dar în cele din urmă Blajul a învins cu 3-1 și continuă aventura europeană!

Drussyla Costa a reușit 19 puncte și a fost declarată MVP-ul partidei. Celelalte realizatoare ale Blajului: Vittoria Piani 18, Ariana Pîrv 13, Viktoria Trcol 12, Bianca Grama 3, Mihaela Otcuparu 3, Charlotte Krenicky 2, Jelena Delic 2. Au mai jucat: Diana Vereș (libero) și Marija Miljevic.

