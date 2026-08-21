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Foto | Volei Alba Blaj are șase reprezentanți la EuroVolley 2026: Când începe competiția

Lucian Dărămuș

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Volei Alba Blaj are șase reprezentanți la EuroVolley 2026: Când începe competiția

CSM Volei Alba Blaj are șase reprezentanți la turneul final al Campionatului European de Volei feminin, care se desfășoară în perioada 21 august – 6 septembrie 2026, în Turcia, Cehia, Azerbaidjan și Suedia.

Diana Vereș (România), Bianca Grama (România), Viktoria Trcol (Croația), antrenorul principal Guillermo Naranjo Hernández (România), preparatorul fizic Valerio Povia (România) și statisticianul Ognjen Marković (Muntenegru) vor reprezenta clubul nostru la întrecerea continentală.

România va evolua în Grupa C, la Baku (Azerbaidjan), unde va întâlni Țările de Jos (22 august), Azerbaidjan (24 august), Belgia (25 august), Portugalia (27 august) și Spania (28 august).

Croația, care a fost repartizată în Grupa D, la Göteborg (Suedia), va juca cu Italia (21 august), Franța (23 august), Slovacia (24 august), Suedia (25 august) și Muntenegru (27 august).

Naționala Muntenegrului va evolua tot în grupa D, unde va întâlni, în ordine, Suedia (21 august), Italia (22 august), Franța (24 august), Slovacia (26 august) și Croația (27 august).

Astăzi, vineri, 21 august 2026 debutează la Campionatul European Viktoria Trcol și Ognjen Marković, iar mâine vor disputa primul lor meci șDiana Vereș, Bianca Grama, Guillermo Naranjo Hernández și Valerio Povia.

Primele patru echipe din fiecare grupă se califică în optimile de finală ale competiției.

Toate meciurile Campionatului European pot fi urmărite pe platforma https://www.eurovolley.tv.

sursa: Volei Alba Blaj

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