Video | Care este componența grupelor Cupei României la fotbal, ediția 2026-2027

Care este componența grupelor Cupei României la fotbal, ediția 2026-2027

Evenimentul a fost organizat la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, sala Constanța, cu participarea reprezentanților cluburilor. Tragerea la sorți a fost efectuată de trei invitați speciali, foștii internaționali Adrian Mutu, Florin Niță și Raul Rusescu.

Iată cum au arătat cele 3 urne valorice la tragerea la sorți:

*Urna 1: Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, CFR Cluj, SC Dinamo, FC Rapid 1923, Campionii FC Argeș, UTA Arad, FCSB

*Urna 2: AFC Botoșani, AFK Csikszereda, ACS Petrolul 52, ACS FC Corvinul, Sepsi OSK, FC Voluntari, FC Bihor Oradea, Chindia Târgoviște

*Urna 3: ACS FC Bacău, Concordia Chiajna, CS Gloria Bistrița, Politehnica Timișoara, ACS Minerul Lupeni, Sporting Liești, Progresul 1944 Spartac, CSM Corona Brașov (echipe împerecheate preliminar câte două pe criterii geografice)

Echipele participante în această etapă au fost distribuite, prin tragere la sorți, în 4 grupe a câte 6 echipe, în felul următor:

– două echipe din urna valorică 1

– două echipe din urna valorică 2

– două echipe din urna valorică 3

Iată componența grupelor rezultată în urma tragerii la sorți:

*Grupa A: Rapid, UTA Arad, Corvinul Hunedoara, FC Botoșani, Minerul Lupeni, Poli Timișoara

*Grupa B: CFR Cluj, Uiversitatea Cluj, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, Petrolul Ploiești, Progresul Spartac, Concordia Chiajna

*Grupa C: FC Argeș, FCSB, FC Bihor Oradea, FK Csikszereda, Gloria Bistrița, Corona Brașov

*Grupa D: Universitatea Craiova, Dinamo, FC Voluntari, Chindia Târgoviște, Sporting Liești, FC Bacău

Programul meciurilor este următorul:

GRUPA A

Etapa 1:

Poli Timișoara – Rapid

Minerul Lupeni – UTA Arad

FC Botoșani – Corvinul

Etapa 2

Corvinul – Rapid

UTA Arad – FC Botoșani

Minerul Lupeni – Poli Timișoara

Etapa 3

Rapid – UTA Arad

Poli Timișoara – Corvinul

Minerul Lupeni – FC Botoșani

Grupa B:

Etapa 1

Sepsi – CFR Cluj

U Cluj – Petrolul

Progresul Spartac – Chiajna

Etapa 2

CFR Cluj – U Cluj

Chiajna – Sepsi

Progresul Spartac – Petrolul

Etapa 3

Chiajna – CFR Cluj

Progresul Spartac – U Cluj

Petrolul – Sepsi

Grupa C:

Etapa 1

FC Argeș – FCSB

Corona Brașov – FC Bihor

Gloria Bistrița – Csikszereda

Etapa 2

Corona Brașov – FC Argeș

Gloria Bistrița – FCSB

Csikszereda – FC Bihor

Etapa 3

Bihor Oradea – FC Argeș

FCSB – Csikszereda

Corona Brașov – Gloria Bistrița

Grupa D:

Etapa 1

FC Bacău – Universitatea Craiova

Sporting Liești – Dinamo

Chindia – FC Voluntari

Etapa 2

FC Voluntari – Universitatea Craiova

Dinamo – Chindia

Sporting Liești – FC Bacău

Etapa 3

Universitatea Craiova – Dinamo

FC Bacău – FC Voluntari

Sporting Liești – Chindia

Calendarul Cupei României Betano, ediția 2026/2027

*Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026

*Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026

*Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026

*Sferturi de finală: 3 martie 2027

*Semifinale: 21 aprilie 2027

*Finala: 12 mai 2027

sursa video: FRF TV

sursa foto: frf.ro

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