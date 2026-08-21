Sindicatele din învățământ solicită partidelor parlamentare respingerea noii legi a salarizării: ,,Respingeți legea și țineți în viață educația românească!”
Sindicatele din învățământ solicită partidelor parlamentare respingerea noii legi a salarizării: ,,Respingeți legea și țineți în viață educația românească!”
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Națională Sindicală „ALMA MATER” – organizații sindicale reprezentative la nivelul sectoarelor de activitate învățământ preuniversitar și universitar, care reprezintă interesele a peste 300.000 de salariați – solicită ferm tuturor partidelor politice parlamentare să nu voteze proiectul legii salarizării, în cazul în care acesta va ajunge în Parlament.
Forma actuală a acestui document demonstrează clar că Guvernul a ales să ignore total munca, importanța și nevoile reale ale acestui sector vital.
Acest ultim proiect propus de Executiv reprezintă o sfidare directă la adresa salariaților din învățământ, deoarece nu ține cont de actele normative adoptate și asumate de statul român în urma grevei generale din anul 2023. Promisiunile făcute atunci pentru a debloca situația provocată de acțiunile de protest și documentele oficiale pe care și-au pus semnătura oficiali ai României sunt acum călcate în picioare, dovedind o lipsă cronică de onestitate și de respect din partea statului român față de corpul profesoral.
În replică la declarațiile domnului ministru al Muncii, îi transmitem că a reușit contraperformanța ca „oferta de nerefuzat” promisă să fie, de fapt, o ofertă pe care o refuzăm categoric. Mai mult, atragem atenția Guvernului și partidelor politice asupra situației critice în care ne aflăm în prezent, învățământul fiind singurul domeniu care a avut de suferit anul trecut în urma măsurilor de austeritate impuse de stat, în timp ce alte sectoare au fost protejate. Una dintre cele mai grave consecințe ale măsurilor luate prin Legea nr. 141/2025 este aceea că numărul profesorilor fără studii de specialitate a crescut cu peste 2.000, ajungând la alarmanta cifră de 6.300, ceea ce înseamnă că peste 150.000 de elevi nu au șansa de a avea profesori cu studii în specialitatea predată. Adoptarea proiectului legii salarizării în forma actuală va accentua dramatic criza resursei umane din educație, repercusiunile răsfrângându-se asupra copiilor, elevilor și studenților și asupra viitorului acestei țări.
Actualul proiect de act normativ nu rezolvă inechitățile create prin ordonanțele „trenuleț”, aplicate Legii nr. 153/2017, de limitare a drepturilor personalului din învățământ, ci, mai mult, adâncește în sens negativ diferențele de valoare dintre familia ocupațională învățământ și celelalte familii ocupaționale, așa cum o arată și rezultatul evaluărilor Băncii Mondiale.
Doamnelor și domnilor parlamentari, aveți o singură opțiune onorabilă: respingerea fără nicio ezitare a acestei legi. Orice altă decizie reprezintă o trădare a școlii românești și o lipsă de respect față de cei care formează viitoarele generații.
Respingeți legea și țineți în viață educația românească!
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