23 august 2026 | Supercupa AJF Alba și Adunarea Generală Ordinară, la Galtiu: Zi de referință pentru fotbalul județean
23 august 2026 | Supercupa AJF Alba și Adunarea Generală Ordinară, la Galtiu: Zi de referință pentru fotbalul județean
Galtiul devine, duminică, 23 august 2026, punctul central al fotbalului din Alba. În aceeași zi sunt programate Adunarea Generală Ordinară a Asociației Județene de Fotbal (AJF) Alba și Supercupa AJF Alba, trofeu pentru care se vor întâlni, de la ora 18:00, ACS Viitorul Sântimbru și ACS Crăciunel.
Pentru iubitorii fotbalului județean, ziua de 23 august 2026 marchează practic deschiderea noului sezon competițional. După reuniunea oficială a membrilor afiliați AJF Alba, atenția se va muta pe terenul din Galtiu, unde este pus în joc primul trofeu al sezonului 2026/2027.
Supercupa AJF Alba le aduce față în față pe câștigătoarele a două competiții județene majore de la finalul sezonului precedent. Viitorul Sântimbru este câștigătoarea fazei județene a Cupei României, în timp ce ACS Crăciunel a cucerit Cupa Județeană – Liga 5. Miza partidei este cu atât mai interesantă cu cât cele două formații provin din zone diferite ale fotbalului județean. Viitorul Sântimbru a evoluat în competiția care reunește formațiile de nivel superior, în timp ce ACS Crăciunel și-a câștigat dreptul de a juca pentru Supercupă după succesul din Cupa Județeană.
AJF Alba a stabilit ca, în situațiile în care aceeași formație câștigă atât SuperLiga AJF cât și Cupa României – faza județeană, Supercupa să fie disputată între câștigătoarea Cupei României și câștigătoarea Cupei Județene. Decizia a fost aprobată în unanimitate de Biroul Executiv.
Partida de duminică, 23 august 2026 de la Galtiu va fi condusă de o brigadă cu experiență și un parcurs consistent în competițiile județene, formată din:
*Arbitru: Corneliu Aron
*Arbitru asistent 1: Cristian Man
*Arbitru asistent 2: Dan Horea
*Observator: Vasile Catargiu
Înaintea meciului, la Căminul Cultural din Galtiu, comuna Sântimbru, este convocată Adunarea Generală Ordinară a AJF Alba. Reuniunea începe la ora 16:00, convocarea fiind decisă de Biroul Executiv în ședința din 23 iulie 2026. Ordinea de zi cuprinde: constatarea întrunirii cvorumului; aprobarea ordinii de zi; alocuţiunea preşedintelui AJF Alba, Cristian Petropulos; desemnarea scrutatorilor (3 persoane); desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial al Adunării Generale; afilierea și dezafilierea unor membri; prezentarea Rpaportului Biroului Executiv şi a Raportului administraţiei AJF Alba; rezentarea Bilanţului contabil pe anul 2025, aprobarea prin vot a acestuia şi descărcarea de gestiune a Biroului Executiv; prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori aferent anului 2025 şi aprobarea acestuia prin vot; prezentarea şi aprobarea Planului anual de activitate şi al Bugetului anual de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2026 și adoptarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a AJF Alba din 23 august 2026.După Adunarea Generală sunt prevăzute și tragerea la sorți pentru Liga 5, precum și o ședință de lucru dedicată Ligii 5, copiilor și juniorilor. Astfel, reuniunea de la Galtiu nu va avea doar o componentă administrativă, ci va reprezenta și unul dintre ultimele momente de organizare înaintea startului efectiv al competițiilor.
Un alt element important pentru noul sezon îl reprezintă finanțarea activității AJF Alba. Prin proiectul aprobat de Consiliul Județean Alba, asociația beneficiază pentru sezonul 2026/2027 de 600.000 de lei, dintre care 75% sunt destinați subvenționării baremurilor de arbitraj, iar 25% pentru materiale sportive și premii la final de sezon.
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