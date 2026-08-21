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Beneficii sociale 2026: Un sistem național integrat îi scutește pe beneficiari de drumuri la primărie. Cum funcționează

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Beneficii sociale 2026: Un sistem național integrat îi scutește pe beneficiari de drumuri la primărie. Cum funcționează

Accesarea beneficiilor de asistență socială intră într-o nouă etapă de digitalizare. Prin operaționalizarea Sistemului Național Integrat de Asistență Socială (SNIAS), cetățenii pot depune online cereri pentru beneficiile disponibile, după crearea unei identități digitale în ROeID.

Noul sistem urmărește să reducă birocrația, să elimine drumurile inutile la instituții și să permită verificarea automată a informațiilor deja existente în bazele de date ale autorităților.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat, vineri, 21 august 2026 operaționalizarea Sistemului Național Integratde Asistență Socială (SNIAS), proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) / Componenta C7 – Transformare digitală, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și implementat de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS). Proiectul reprezintă o soluție digitală menită să simplifice accesul cetățenilor la beneficiile de asistență socială.

Unul dintre obiectivele SNIAS este simplificarea relației dintre cetățean și administrația publică, prin evitarea solicitării repetate a unor informații care există deja în evidențele instituțiilor publice și care pot fi verificate și utilizate, în condițiile legii, de autoritățile competente.

SNIAS este sistemul informatic care digitalizează și integrează procesele din domeniul asistenței sociale, facilitând schimbul de date între instituțiile implicate în acordarea drepturilor și accesul mai rapid și mai simplu la informații privind beneficiile de asistență socială.Prin această platformă digitală(SNIAS), cetățeanul poate depune solicitarea online, fără a mai fi nevoie să se deplaseze la sediul primăriilor sau agențiilor teritoriale.

Primul pas pe care trebuie să îl facă o persoană pentru a depune o cerere de acordarea beneficiilor de asistență socială este crearea unui cont (identitate digitală) în aplicația ROeID.

Cele două sisteme au roluri distincte:

*ROeID confirmă identitatea cetățeanului în mediul online;

*SNIAS gestionează întreg procesul de acordare a prestațiilor sociale.

Pe scurt, ROeID răspunde la întrebarea „cine ești?”, iar SNIAS la întrebarea „ce beneficiu de asistență socială accesezi?”

Astfel, accesul la aceste drepturi poate fi rezumat în trei pași: cetățeanul își creează un cont în aplicația ROeID, se autentifică în SNIAS și poate accesa beneficiile de asistență socială disponibile online.

Pe site-ul ANPIS, https://www.mmanpis.ro sunt disponibile informații utile pentru crearea contului personal în aplicația ROeID.De asemenea, accesând secțiunea „Beneficii de asistență socială – SNIAS” din pagina principală, cetățenii pot utiliza atât platforma SNIAS, cât și aplicația ROeID.

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