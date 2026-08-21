Curier Județean

Foto | Școala „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia, modernizată și eficientizată energetic: Au fost recepționate lucrările în valoare de 8,52 milioane de lei finanțate prin PNRR

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

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Școala „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia, modernizată și eficientizată energetic: Au fost recepționate lucrările în valoare de 8,52 milioane de lei finanțate prin PNRR

Recepția lucrărilor de modernizare și eficientizare energetică a Școlii „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia a avut loc vineri, 21 august 2026, investiția în valoare de 8,52 milioane de lei fiind realizată prin PNRR, în cadrul programului dedicat dezvoltării unei rețele-pilot de școli verzi.

Proiectul a vizat reabilitarea termică a clădirii, modernizarea instalațiilor de încălzire și electrice și crearea unor condiții mai moderne, sigure și sustenabile pentru elevi și cadrele didactice.

Intervențiile au vizat, în principal, reabilitarea termică a anvelopei clădirii, modernizarea instalațiilor de încălzire și modernizarea instalațiilor electrice, precum și realizarea lucrărilor conexe necesare pentru reducerea consumului de energie, îmbunătățirea confortului interior și adaptarea clădirii la cerințele specifice unei școli verzi.

„Prin realizarea acestei investiții s-a urmărit creșterea eficienței energetice a clădirii unității de învățământ, reducerea consumurilor și a emisiilor asociate, precum și asigurarea unor condiții moderne, sigure și sustenabile pentru desfășurarea procesului educațional.

Implementarea proiectului e o continuare a procesului de modernizare a infrastructurii educaționale din municipiul Alba Iulia și contribuie la crearea unui mediu de învățare adaptat standardelor actuale, privind eficiența energetică, protecția mediului și dezvoltarea durabilă”, a precizat primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

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