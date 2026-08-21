Foto | Peste 600 de câini adoptați în doi ani și jumătate: Alba Iulia, un exemplu de implicare pentru protecția animalelor / Viceprimar: „Suntem norocoși și privilegiați”
Peste 600 de câini adoptați în doi ani și jumătate: Alba Iulia, un exemplu de implicare pentru protecția animalelor / Viceprimar: „Suntem norocoși și privilegiați”
Parteneriatul dintre Primăria Alba Iulia și asociațiile Arche Noah Transilvania și Prietenii lui Azor produce rezultate remarcabile: 602 câini din Adăpostul public și-au găsit familii în perioada 2024–iulie 2026, iar aproximativ 87% dintre câinii capturați de pe străzile municipiului au fost ulterior adoptați.
Peste 58% dintre adopții au fost realizate în străinătate, în special în Germania, Belgia, Olanda, Anglia, Suedia și Cehia.
„Alba Iulia este norocoasă și privilegiată că are asociații de protecție a animalelor atât de active și implicate. Parteneriatul pe care îl avem cu Asociația Arche Noah Transilvania și Asociația Prietenii lui Azor durează deja de mulți ani și rezultatele sunt excelente.
Datorită muncii depuse de reprezentanții celor două asociații sute de căței din Adăpostul public din Alba Iulia și-au găsit case noi și condiții bune de viață. În anii 2024, 2025 și primele șapte luni din 2026 un număr de 602 câini au fost adoptați. În aceeași perioadă au fost capturați de pe străzile orașului 690 de câini. Un calcul general ne arată că în jur de 87% din câinii capturați sunt adoptați. Peste 58% din adopțiile de căței din adăpostul public le reprezintă adopțiile externe”, a precizat Marius Filimon, viceprimar al municipiului Alba Iulia.
„Mii de mulțumiri Arche Noah Transilvania și Asociația Prietenii lui Azor pentru sprijinul legat de adopții dar și pentru hrana pe care o donați, pentru medicamente, cuști, pentru modernizarea a 29 de țarcuri sau pentru ajutorul în campaniile de sterilizare”, a mai transmis viceprimarul Marius Filimon.
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