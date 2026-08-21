Foto | Peste 1,5 milioane de lei pentru o pădure urbană la Sebeș: 10.000 de metri pătrați de spațiu verde, amenajați în sudul Parcului Arini
Peste 1,5 milioane de lei pentru o pădure urbană la Sebeș: 10.000 de metri pătrați de spațiu verde, amenajați în sudul Parcului Arini
Primăria Sebeș investește 1,65 milioane de lei pentru amenajarea unei păduri urbane în sudul Parcului Arini, proiect finanțat prin Programul „Regiunea Centru” 2021–2027. Investiția va transforma peste un hectar de teren într-un spațiu verde accesibil publicului, cu vegetație diversificată, alei pietonale, mobilier urban și zone menite să reducă efectul de „insulă de căldură” și să crească confortul locuitorilor.
Lucrările sunt programate să se încheie în februarie 2028.
Contractul pentru finanțarea acestei investiții, care se va realiza în sudul Parcului Arini, a fost semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Autoritate de Management a Programului „Regiunea Centru” 2021 – 2027.
Proiectul „Amenajare pădure urbană în Municipiul Sebeș” este finanțat în cadrul Priorității 3: „O regiune cu comunități prietenoase cu mediul”, Acțiunea 3.3 – Investiții în infrastructură verde și albastră în mediul urban regional – municipii Apel 2. Valoarea totală a proiectului este de 1.651.227,50 lei, din care valoarea finanțării europene nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de 1.326.405,88 lei, iar finanțarea nerambursabilă de la bugetul de stat este de 202.862,07 lei. Diferența până la valoarea totală este reprezentată de contribuția beneficiarului. Termenul estimat pentru finalizarea proiectului este luna februarie 2028.
„Proiectul va fi realizat într-un areal cu potențial recreativ ridicat în imediata vecinătate a unor zone rezidențiale importante și în contact direct cu infrastructura verde existentă care este revitalizată printr-o altă finanțare nerambursabilă. Implementarea proiectului reprezintă o oportunitate bine venită pentru îmbunătățirea indicatorilor de calitate a mediului urban și pentru creșterea accesibilității populației la spații naturale bine amenajate. Investiția va contribui la extinderea suprafeței de spații verzi accesibile publicului, la diversificarea utilizărilor și la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor, aliniindu-se astfel obiectivelor municipale privind dezvoltarea urbană sustenabilă”, a declarat Dorin Nistor, primarul municipiului Sebeș.
Revitalizarea țesutului urban din municipiul Sebeș cu scopul de a aduce îmbunătățiri asupra biodiversității și calității aerului, de a proteja natura și de a contribui cu măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice. Pentru aceasta, în cadrul proiectului se va realiza reabilitarea vegetației existente și introducerea de specii noi, alei pietonale din materiale prietenoase cu mediul și dotarea cu mobilier urban: bănci coșuri de gunoi și panouri de informare. Suprafața pe care se va implementa proiectul este de 10.260,67 mp astfel: 9.914,83 mp de spații verzi nou create și 345,84 mp de alei.
„Crearea unui ambient cât mai plăcut în mediul locuit, nu este doar o chestiune de infrastructură rutieră sau rețele de utilități. Ea devine, în contextul schimbărilor climatice, al încălzirii climei, o preocupare care se îndreaptă spre implementarea de soluții care să reducă efectul «insulei de căldură» generată de așezările urbane. Aceste soluții se îndreaptă cel mai adesea spre reîmprospătarea sau extinderea zonelor verzi, utilizând vegetație înaltă care să ofere răcoare și să contribuie la reducerea poluării atmosferice, dar și spre amenajarea malurilor râurilor sau lacurilor și iazurilor, adică spre crearea așa-numitei «infrastructuri verzi-albastre». Pentru acest tip de infrastructură a cărei importanță crește constant, avem alocat peste un miliard de lei în cadrul Programului «Regiunea Centru»”, a declarat Simion Crețu, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru.
Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, din care durata de execuție a obiectivului de investiții este de 5 luni.
Beneficiarii proiectului sunt cei aproape 27.000 de locuitori ai municipiului Sebeș și turiștii, în special cei care pornesc din acest oraș spre Valea Frumoasei.
sursa foto: ADR Centru
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