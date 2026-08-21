Primăria Alba Iulia, abonament la optimism bugetar și „petreceri” pe datorie: 668 de milioane de lei în buget, doar 405 milioane realizate. O „ratare” de 40%!

Cum ajunge Primăria Alba Iulia să bugeteze venituri pe care le realizează doar în proporție de 60 la sută?

Bugetul primăriei Alba Iulia rămâne o poveste despre cât din intenție ajunge realitate. Pentru anul 2025, răspunsul e 60,65 la sută. Din veniturile prognozate de administrație în buget, atât s-a încasat. Restul a rămas pe hârtie: 668 de milioane programate, 405 strânse, o țintă ratată cu 263 de milioane.

O asemenea performanță bugetară pare greu de găsit chiar și la cele mai mici primării din județ, precum Ceru Băcăinți, Ponor, Râmeț sau Ohaba, unde asemenea rate de realizare a veniturilor ar fi cu greu de imaginat!

Estimarea administrației din Alba Iulia nu e o rotunjire nefericită. Ultimii ani ne arată că e chiar metoda de lucru. În 2025 s-a încasat 61 la sută din veniturile programate, în 2024, 81%. Prognoza nu s-a împlinit niciodată, doar că în ultimii doi ani ratarea s-a adâncit spre 60%.

Datele oficiale, așa cum rezultă din adresa ANAF nr. ABG_STZ 1201/26.012026 arată că, în 2025, Alba Iulia a încasat doar 405,36 milioane de lei din cele 668,32 milioane de lei programate, adică un grad de încasare de 60,65%. Mai mult, din cei 405,36 milioane de lei încasați, 305,97 milioane au venit de la bugetul de stat.

Cu alte cuvinte, trei sferturi din banii încasați de Primăria Alba Iulia au venit de la bugetul de stat. Iar dacă scoatem din calcul cotele și ne uităm strict la banii pe care administrația îi produce singură, gradul de autofinanțare coboară la doar 19,59%.

Cu cât prognozezi mai mult la venituri, cu atât îți poți asuma mai multe cheltuieli. Iar când estimarea se împlinește la 60%, încep problemele. Iar cei ce resimt cel mai tare asta nu sunt angajații Primăriei, ci furnizorul lăsat să aștepte factura, lucrarea oprită la jumătate, serviciul suspendat fără explicații.

Aceeași logică a lui “avem bani” a justificat păstrarea poliției locale la nivelul actual, deși reforma din februarie 2026 a coborât norma la un polițist la 1.200 de locuitori. Numai că banii pe care orașul îi face singur, fără felia din impozitul pe venit, repartizată de la stat, nu acoperă nici salariile propriului aparat: 79 de milioane strânse local, 83 de milioane plătite pentru angajați. Grad de autofinanțare, 19,59 la sută. O cincime.

Se poate spune, în apărarea oricărei administrații, că optimismul bugetar e un obicei vechi. Adevărat. Numai că între un optimism prudent și o prognoză ratată cu aproape patruzeci la sută încape distanța dintre a spera și a induce în eroare. E ca și cum ți-ai face bugetul casei pe mărirea de salariu promisă, dar care n-a venit. Semnezi rate mai mari, iar când leafa pică la 60%, nu tu simți primul, ci creditorii.

Anul 2026 a început cum se termină o petrecere pe datorie. Cu deficitul secțiunii de dezvoltare de la finele lui 2025, de 32,97 milioane de lei, adică 6,47 milioane de euro la cursul de atunci. Iar aceste restanțe s-au stins din banii pentru 2026.

Un buget clădit pe cifra dorită nu produce o criză. Produce un abonament la criză. Iar Alba Iulia și-l reînnoiește an de an!

Vezi foto, execuția bugetară pentru anul 2025:

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