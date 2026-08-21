Primăria Alba Iulia, abonament la optimism bugetar și „petreceri” pe datorie: 668 de milioane de lei în buget, doar 405 milioane realizate. O „ratare” de 40%!
Cum ajunge Primăria Alba Iulia să bugeteze venituri pe care le realizează doar în proporție de 60 la sută?
Bugetul primăriei Alba Iulia rămâne o poveste despre cât din intenție ajunge realitate. Pentru anul 2025, răspunsul e 60,65 la sută. Din veniturile prognozate de administrație în buget, atât s-a încasat. Restul a rămas pe hârtie: 668 de milioane programate, 405 strânse, o țintă ratată cu 263 de milioane.
O asemenea performanță bugetară pare greu de găsit chiar și la cele mai mici primării din județ, precum Ceru Băcăinți, Ponor, Râmeț sau Ohaba, unde asemenea rate de realizare a veniturilor ar fi cu greu de imaginat!
Estimarea administrației din Alba Iulia nu e o rotunjire nefericită. Ultimii ani ne arată că e chiar metoda de lucru. În 2025 s-a încasat 61 la sută din veniturile programate, în 2024, 81%. Prognoza nu s-a împlinit niciodată, doar că în ultimii doi ani ratarea s-a adâncit spre 60%.
Datele oficiale, așa cum rezultă din adresa ANAF nr. ABG_STZ 1201/26.012026 arată că, în 2025, Alba Iulia a încasat doar 405,36 milioane de lei din cele 668,32 milioane de lei programate, adică un grad de încasare de 60,65%. Mai mult, din cei 405,36 milioane de lei încasați, 305,97 milioane au venit de la bugetul de stat.
Cu alte cuvinte, trei sferturi din banii încasați de Primăria Alba Iulia au venit de la bugetul de stat. Iar dacă scoatem din calcul cotele și ne uităm strict la banii pe care administrația îi produce singură, gradul de autofinanțare coboară la doar 19,59%.
Citește și: „Să trăiți bine!” Iar unii chiar o fac! Primăria Alba Iulia împrumută 30 de milioane de euro, dă înapoi aproape 48,5 milioane și mai cheltuiește 200.000 de lei, plus TVA, ca să credem că e o idee bună
Cu cât prognozezi mai mult la venituri, cu atât îți poți asuma mai multe cheltuieli. Iar când estimarea se împlinește la 60%, încep problemele. Iar cei ce resimt cel mai tare asta nu sunt angajații Primăriei, ci furnizorul lăsat să aștepte factura, lucrarea oprită la jumătate, serviciul suspendat fără explicații.
Aceeași logică a lui “avem bani” a justificat păstrarea poliției locale la nivelul actual, deși reforma din februarie 2026 a coborât norma la un polițist la 1.200 de locuitori. Numai că banii pe care orașul îi face singur, fără felia din impozitul pe venit, repartizată de la stat, nu acoperă nici salariile propriului aparat: 79 de milioane strânse local, 83 de milioane plătite pentru angajați. Grad de autofinanțare, 19,59 la sută. O cincime.
Se poate spune, în apărarea oricărei administrații, că optimismul bugetar e un obicei vechi. Adevărat. Numai că între un optimism prudent și o prognoză ratată cu aproape patruzeci la sută încape distanța dintre a spera și a induce în eroare. E ca și cum ți-ai face bugetul casei pe mărirea de salariu promisă, dar care n-a venit. Semnezi rate mai mari, iar când leafa pică la 60%, nu tu simți primul, ci creditorii.
Anul 2026 a început cum se termină o petrecere pe datorie. Cu deficitul secțiunii de dezvoltare de la finele lui 2025, de 32,97 milioane de lei, adică 6,47 milioane de euro la cursul de atunci. Iar aceste restanțe s-au stins din banii pentru 2026.
Un buget clădit pe cifra dorită nu produce o criză. Produce un abonament la criză. Iar Alba Iulia și-l reînnoiește an de an!
Vezi foto, execuția bugetară pentru anul 2025:
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Foto | Peste 1,5 milioane de lei pentru o pădure urbană la Sebeș: 10.000 de metri pătrați de spațiu verde, amenajați în sudul Parcului Arini
Peste 1,5 milioane de lei pentru o pădure urbană la Sebeș: 10.000 de metri pătrați de spațiu verde, amenajați în sudul Parcului Arini Primăria Sebeș investește 1,65 milioane de lei pentru amenajarea unei păduri urbane în sudul Parcului Arini, proiect finanțat prin Programul „Regiunea Centru” 2021–2027. Investiția va transforma peste un hectar de teren într-un […]
Accident în Alba Iulia: Vârstnică de 73 de ani, lovită de un bărbat pe trotinetă pe o trecere de pietoni. Trotinetistul a fugit de la locul faptei
Accident în Alba Iulia: Vârstnică de 73 de ani, lovită de un bărbat pe trotinetă pe o trecere de pietoni. Trotinetistul a fugit de la locul faptei Un accident a avut loc joi dimineața în Alba Iulia. O vârstnică de 73 de ani a fost lovită de un bărbat pe trotinetă în timp ce traversa […]
Prezența unui URS, semnalată în comuna Cetatea de Baltă: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din satul Tătârlaua
Prezența unui URS, semnalată în comuna Cetatea de Baltă: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din satul Tătârlaua Prezența unui URS a fost semnalată vineri, 21 august 2026, în jurul orei 9.40, în comuna Cetatea de Baltă. A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din satul Tătârlaua. În comuna Cetatea de Baltă (sat Tătârlaua) […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Foto | Autostrada A1: „Botezul” asfaltului pe primii kilometri ai secțiunii Margina – Holdea
Autostrada A1: „Botezul” asfaltului pe primii kilometri ai secțiunii Margina – Holdea Se așterne asfalt pe primii kilometri ai Secțiunii...
Beneficii sociale 2026: Un sistem național integrat îi scutește pe beneficiari de drumuri la primărie. Cum funcționează
Beneficii sociale 2026: Un sistem național integrat îi scutește pe beneficiari de drumuri la primărie. Cum funcționează Accesarea beneficiilor de...
Știrea Zilei
Primăria Alba Iulia, abonament la optimism bugetar și „petreceri” pe datorie: 668 de milioane de lei în buget, doar 405 milioane realizate. O „ratare” de 40%!
Cum ajunge Primăria Alba Iulia să bugeteze venituri pe care le realizează doar în proporție de 60 la sută? Bugetul...
Foto | Peste 1,5 milioane de lei pentru o pădure urbană la Sebeș: 10.000 de metri pătrați de spațiu verde, amenajați în sudul Parcului Arini
Peste 1,5 milioane de lei pentru o pădure urbană la Sebeș: 10.000 de metri pătrați de spațiu verde, amenajați în...
Curier Județean
21 august 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
21 august 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 31.08-06.09.2026 și suplimentar pentru intervalul 24.08-30.08.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 31.08-06.09.2026 și suplimentar pentru intervalul 24.08-30.08.2026 Distribuție Energie...
Politică Administrație
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat: ,,Vor mai urma episoade cu servicii publice sau lucrări care apar și dispar după cum bate vântul”
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat:...
FOTO | Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă”
Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă” Consiliul Județean Alba a...
Opinii Comentarii
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi După...
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul Frica de...