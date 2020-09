FOTO/VIDEO| O livadă de aluni, afacerea de succes a unui tânăr din județul Alba

Ciprian Bogdan, este un tânăr antreprenor care a început o livadă de aluni în satul Ciumbrud din Municipiul Aiud, încă din toamna anului 2012, când în România nu existau aproape deloc livezi de alun. Acesta a pornit afacerea cu doar două hectare de teren, extinzând-o de la an la an până a ajuns să aibă cereri pentru export.

Pentru culesul alunelor este folosită o mașină specială pentru recoltarea nuciferelor, care aspiră alunele, eliminând automat „pleava”, sortând separat doar fructul cu coaja.

„Anul acesta este un an mult mai productiv, am avut multe ploi, producția pe plantă a crescut cu un kilogram, un kilogram jumate, ușor, pe plantă. E nevoie de foarte multă curățenie pentru a aduna cu mașinăria alunele de pe jos, frunzele, se vede clar, sunt foarte sănătoase de la ploi, dar și multă, multă iarbă a crescut de la ploi.

Acest an, 2020, este mult mai productiv, am câștigat pe plantă, pe majoritatea plantelor de la un kilogram jumate până în două kilograme, mai mult ca anul trecut și acum doi ani, dar contează și creșterea plantelor, s-au mai dezvoltat, au mai îmbătrânit și ajung la perioada de maturitate când produc mai mult decât în tinerețe”, a spus Criprian Bogdan, proprietarul livezii.

„Suprafața este de șase hectarea, terenul, când l-am cumpărat, a fost în jur de 20.000 de euro, a trebuit împrejmuită, plantele, cumpărată arătură. Este o cultură foarte bună, ce e cel mai important la alunele de pădure, sunt în continuă căutare, niciodată nu o să gășiți în perioada din ianuarie până în iunie alune în magazine. Nu sunt perisabile, cel mai important la un fruct, nu este perisabil. Eu îl iau, îl culeg cu mașina de cules, îl duc acasă, momentan nu am mașină de uscat alune, dar îmi voi cumpără în viitor pentru că e nevoie, le usuc pe jos, pe dale, și după aceea încep să le vând. Alunele uscate nu mai au nevoie de tratamente, de întreținere să nu se strice, odată ce sunt uscate, cum știm de la bunici, ca și nuca, o ținem în pod sau unde o ținem, la loc uscat și nu se vor mucegăi, nu se vor strica”, a mai adăugat Ciprian.

Referitor la startul afacerii, Criprian a relatat că „datorită banilor, am început în 2012, toamna, cu două hectare, după aceea, primăvara încă două, după aceea încă două, deci pe parcursul anilor am înființat toată plantația. Am avut pierderi, în perioada în care am plantat nu prea erau aproape deloc livezi de alune în România, nu a avut cine să mă informeze, să învăț despre cultura de alun și tot ce vedeți aici am învățat pe pielea mea”.

Despre cererea alunelor pe piață, acesta a declarat că „vând foarte multe de acasă. Am cereri mari în Italia, dar nu știu dacă ajung cu ele, datorită faptului că se vând foarte bine de acasă. Cofetăriile, magazinele micuțe de cartier, oamenii de rând care mănâncă alune, deci e foarte mare cererea la kilogramul de alune.”

„Alunele propriu zis, culese, uscate, în coajă le vând cu 20 de lei kilogramul, cele sparte, de la 50 de lei în sus costă kilogramul”, a mai adăugat Ciprian despre prețul alunelor.

„O cantitatea sigură nu pot să spun, datorită faptului că am și în anul 7 și în anul 6 și în anul 5, dar pot să vă spun că alunii care sunt în anul 6, în anul 7, care sunt dezvoltați, tăiați când a fost vremea de tăiat și bine formați, mi-au făcut și 5 kilograme de alune per plantă.

Alunul în anul 5 mi-a făcut și 2 kilogram, și 1 kilograme, acolo contează și intemperiile, contează foarte mult polenizarea, deci sunt multe cauze care influențează dezvoltarea și producția alunului. Pe alun am avut acum doi ani, în floare, -17 grade și în 2019 am avut -10 grade, în floare, și totuși am produs alune”, a spus acesta despre recolta alunelor.

„Mă numesc Ciprian Bogdan, sunt din Aiud, județul Alba, mai bine zis, Ciumbrud. Suntem în pepiniera mea de aluni, aici am 4 soiuri italienești, Tonda Gentile delle Langhe, Tonda Gentile Romana, Giffoni și un soi mai nou, Biglini, e o derivare a Tonda Gentile delle Langhe cu o îmbunătățire, acest soi, Biglini”, s-a prezentat tânărul antreprenor.



„Acest alun este standardul de plantare, este un alun în anul 2, la anul ar putea face 2-3 alune, în doi ani face un pumn de alune. Nu recomand să lăsați alunele pe plantă pentru că trag foarte mult din puterea plantei.

Un puiet de alun se vinde cu 10 lei firul, nu sunt intermediari, eu îi scot din plantăția mamă, pe care o vedeți în filmare, eu îi întrețîn, îi cresc și de aceea prețul eu zic că e un preț ok la 10 lei, firul de alună în anul 2″.