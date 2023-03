FOTO VIDEO| Lămâi uriașe, de aproape un kilogram, au captivat atenția la Târgul Grădinarilor din Alba Iulia: „Ne ţine ocupaţi şi ne oferă satisfacţii pe care altfel nu le-am avea”

Lămâi uriașe, de aproape un kilogram, au captivat atenția la Târgul Grădinarilor din Alba Iulia: „Ne ţine ocupaţi şi ne oferă satisfacţii pe care altfel nu le-am avea”

Un bărbat din județul Alba a reușit să cultive niște lămâi impresionante, care ajung până la 900 de grame. Fructele provin din livada sa proprie, pe care o îngrijește cu mare grijă.

Bărbatul, pe nume Ioan Szakacs, a reușit să obțină aceste lămâi uriase după ce a experimentat diferite metode de îngrijire a plantelor și a folosit îngrășăminte speciale.

Deși Ioan Szakacs a avut parte de un mare succes în cultivarea acestor lămâi, el este conștient că nu poate obține mereu astfel de rezultate. Cu toate acestea, este hotărât să continue să îngrijească livada sa și să experimenteze cu diferite metode de cultivare, pentru a obține mereu cele mai bune rezultate.

Bărbatul din satul Colțești, județul Alba, a devenit rapid cunoscut printre restul comercianților care și-au făcut prezența la Târgul Grădinarului 2023, ediția a XIII-a, el devenind un veritabil veteran al acestui eveniment.

Pasiunea pentru creşterea lămâilor datează la Ioan Szakacs de aproape 15 ani şi i-a fost insuflată, întâmplător, de către un prieten din Ungaria. „Am primit de la un prieten o plantă mică de lămâie pe care am pus-o în solar, alături de celelalte plante obişnuite pe care le cultiv. Surpriza a fost să constat că lămâiul s-a integrat perfect în condiţiile climatice pe care le aveam şi a dat un rod foarte bogat. Nu m-am ocupat special de lămâi, doar l-am udat la fel ca pe celelate plante. A crescut repede, a înflorit şi a făcut fructe. Iniţial am crezut că este un lămâi obşnuit, dar am fost plăcut surprins să constat că m-am ales cu lămâi uriaşe“, a spus horticultorul din Colţeşti. Acesta este specialist în domeniu, fiind absolvent al Şcolii Horticole din Ciumbrud şi mai cultivă flori şi diverse legume.

„De la primul lămâi am luat seminţe pe care le-am plantat şi am obţinut descendenţi cu aceleaşi calităţi. Arbustul nu are o înălţime mare, ajunge la maximum un metru, dar poate să facă chiar şi zece fructe. Randamanetul este, prin urmare, unul foarte mare. La noi în familie nu mai cumpărăm lămâi de mulţi ani“, afirmă agricultorul din Alba. În timp, creşterea lămâilor cu fructe gigant a devenit şi o mică afacere pentru Ioan Szakacs.

Acesta a obţinut un certificat de producător şi merge cu lămâii la vânzare prin pieţe şi târguri. De asemenea, vinde şi de acasă, atât fructe, cât şi puieţi, localnicilor, dar mai ales turiştilor care vin în număr mare în cele două localităţi turistice din depresiunea Trascăului: Colţeşti şi Rimetea. „Nu este o afacere din care să te îmbogăţeşti, dar ne ţine ocupaţi şi ne oferă satisfacţii pe care altfel nu le-am avea“, spune horticultorul.