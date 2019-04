FOTO. Un bărbat din Alba cultivă lămâi uriașe. Fructele din livada sa ajung și la 900 de grame

Ioan Szakacs, un bărbat din Colţeşti, judeţul Alba, a reuşit un record aceastăzonă: un fruct din livada sa de lămâi poate ajunge până la 900 de grame, în timp ce greutatea medie se situează la circa o jumătate de kilogram.

Satul Colţeşti din Alba, amplasat în fermecătoarea depresiune a Trascăului, este recunoscut mai ales pentru obiectivele turistice pe care le are din plin. Cel mai cunoscut este Cetatea Colţeşti, construită în jurul anului 1300, ale cărei ziduri se păstrează încă intacte, la marginea satului. Comunitatea mică, de circa 500 de suflete, este formată din oameni cu spirit de iniţiativă, care au dezvoltat mici afaceri familiale sau de interes local. Mulţi au deschis pensiuni, alţii au înfiinţat fabrici de prelucrare a laptelui, una dintre acestea fiind celebră în toată Transilvania, iar alţii se ocupă de agricultură şi de horticultură.

În această ultimă categorie îl regăsim şi pe Ioan Szakacs (64 de ani), pasionat de creşterea lămâilor. Activitatea pare una obişnuită, dar horticultorul din Colţeşti, în vârstă de 64 de ani, obţine veritabile recorduri cu lămâii săi. Un fruct poate ajunge chiar şi până la 900 de grame, în timp ce media se situează la circa o jumătate de kilogram.

Lămâiul oferit cadou de un prieten din Ungaria

Pasiunea pentru creşterea lămâilor datează la Ioan Szakacs de aproape zece ani şi i-a fost insuflată, întâmplător, de către un prieten din Ungaria. „Am primit de la un prieten o plantă mică de lămâie pe care am pus-o în solar, alături de celelalte plante obişnuite pe care le cultiv. Surpriza a fost să constat că lămâiul s-a integrat perfect în condiţiile climatice pe care le aveam şi a dat un rod foarte bogat. Nu m-am ocupat special de lămâi, doar l-am udat la fel ca pe celelate plante. A crescut repede, a înflorit şi a făcut fructe. Iniţial am crezut că este un lămâi obşnuit, dar am fost plăcut surprins să constat că m-am ales cu lămâi uriaşe“, a spus horticultorul din Colţeşti. Acesta este specialist în domeniu, fiind absolvent al Şcolii Horticole din Ciumbrud şi mai cultivă flori şi diverse legume.

„De la primul lămâi am luat seminţe pe care le-am plantat şi am obţinut descendenţi cu aceleaşi calităţi. Arbustul nu are o înălţime mare, ajunge la maximum un metru, dar poate să facă chiar şi zece fructe. Randamanetul este, prin urmare, unul foarte mare. La noi în familie nu mai cumpărăm lămâi de mulţi ani“, afirmă agricultorul din Alba. În timp, creşterea lămâilor cu fructe gigant a devenit şi o mică afacere pentru Ioan Szakacs.

Acesta a obţinut un certificat de producător şi merge cu lămâii la vânzare prin pieţe şi târguri. De asemenea, vinde şi de acasă, atât fructe, cât şi puieţi, localnicilor, dar mai ales turiştilor care vin în număr mare în cele două localităţi turistice din depresiunea Trascăului: Colţeşti şi Rimetea. „Un puiet costă cam 150 de lei, depinde de mărime, iar pentru un fruct, preţul este în funcţie de greutate, până la 10-20 de lei. Nu este o afacere din care să te îmbogăţeşti, dar ne ţine ocupaţi şi ne oferă satisfacţii pe care altfel nu le-am avea“, spune horticultorul.

Vedeta târgurilor locale

Pe oriunde ajunge cu arbuştii şi fructele de vânzare, Ioan Szakacs devine rapid un fel de vedetă locală. Oamenii se înghesuie să vadă lămâile uriaşe, iar unii sunt convinşi şi cumpără atât fructe, cât şi puieţi. La fel s-a întâmplat şi la Târgul Grădinarului, desfăşurat recent la Alba Iulia, unde horticultorul din Colţeşti a fost prezent la fel ca în fiecare an. „Nu am mai văzut lămâi aşa de mari decât la supermarket. Nici nu credeam că pot să se facă în România. Am cumpărat un puiet şi sper să îl pot adapta şi la mediul de la mine din apartament. Va fi mai mult o activitate de placere. Când mă ocup de flori o să am grijă şi de lămâi“, a afirmat o vizitatoare a târgului, clientă a agricultorului din Colţeşti.

Pentru Ioan Szakacs, lămâile uriaşe au devenit un fel de brand al familiei. Cine vrea să cumpere şi nu are ocazia să îl întâlnească la un târg o poate face direct de la locul unde se produc, în solarul de pe strada Principală din sat. „Creşterea plantei este puţin mai dificilă în perioada iernii, dar cu multă atenţie, se poate obţine recoltă bogată. Este nevoie ca şi pe timpul iernii plantele să aibă un număr cât mai mare de frunze sănătoase. Frunzele au o durată de viaţă de doi-trei ani şi cad treptat, pe măsură ce îmbătrânesc. Pentru creşterea şi hrănirea normală a fructelor, planta trebuie să aibă minimum zece frunze sănătoase pentru fiecare fruct. De aceea, la lămâi este obligatorie îngrijirea frunzelor şi menţinerea unui frunziş bogat şi sănătos“, oferă detalii horticultorul. Insuficienţa apei şi oscilaţiile mari de temperatură sunt foarte dăunătoare. Ioan Szakacs spune că un arbust de lămâi are nevoie cam de o găleată de apă la o perioadă de zece zile. Recoltarea se face când fructele au culoarea verzui-deschis.

Ce se mai poate vizita la Colţeşti

Accesul în satul Colţeşti se face relativ uşor, fie din DN1, din oraşul Aiud, în sud, sau din DN75, în nord. Drumul judeţean care travesează depresiunea Trascăului se prezintă în condiţii foarte bune, ceea ce favorizează dezvoltarea zonei. La Colţeşti, pe lângă cetatea medievală, se mai pot vizita cele trei biserici din sat vechi de sute de ani: Romano-Catolică, Unitariană şi Reformată-Calvină. Populaţia este aproape integral de origine maghiară, astfel încât tradiţiile locale sunt dominate de istoria acestei minorităţi. Celebru în sat este Conacul Secuiesc, unde se poate mânca gulyas, o specialitate tradiţională maghiară. Foarte aproape de Colţeşti se află satul Rimetea, centrul comunei cu acelaşi nume, unde atracţiile turistice sunt, de asemenea, numeroase şi deosebite.