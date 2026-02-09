FOTO | Un tânăr chirurg, originar din Alba, în grupul de experți de la AGILE’s Stress Test, un exercițiu de simulare a producerii unui cutremur cu efecte în cascadă. Medicul activează în cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență “Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca

Un tânăr chirurg, originar din Alba, în grupul de experți de la AGILE’s Stress Test, un exercițiu de simulare a producerii unui cutremur cu efecte în cascadă. Medicul activează în cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență “Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca

Un tânăr chirurg, originar din Alba, a fost parte în urmă cu câteva zile din grupul de experți de la AGILE’s Stress Test, un exercițiu de simulare a producerii unui cutremur cu efecte în cascadă. Mihai Toma activează ca medic specialist chirurgie generală în cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență “Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca.

Tânărul albaiulian a absolvit Colegiul Național ”Horia, Cloșca și Crișan” din Alba-Iulia în anul 2011 și și-a continuat studiile la Institutul Medico-Militar, Catedra de pregătire medico-militară Târgu-Mureș. Încă din anii de liceu a desfășurat activități de voluntariat la Spitalul Județean Alba și la Crucea Roșie Română, iar pasiunea pentru medicină, în special pentru chirurgie, l-a determinat, student fiind, să se înscrie ca membru în “Societatea Studențească de Chirurgie din România”.

În data de 4 februarie 2026, căpitanul medic dr. Toma Mihai din cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență “Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca a participat la un exercițiu de simulare de tip table-top care s-a concentrat asupra scenariului producerii unui cutremur cu efecte în cascadă (AGILE’s Stress Test). Acesta s-a desfășurat în București, la sediul Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Dr. Toma Mihai, în prezent medic specialist chirurgie generală în cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență “Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca, a făcut parte dintr-un grup de lucru format din experți aparținând mai multor domenii, împreună cu care a fost nevoit să reacționeze rapid la diverse scenarii.

“Scopul exercițiului a fost de a facilita o aprofundare progresivă a înțelegerii funcțiilor critice, a vulnerabilităților și a punctelor forte ale sistemului. Evenimentele de tip HILP (High Impact Low Probability) presupun un scenariu extrem, în care planurile și sistemele de reacție existente eșuează inevitabil.

Această abordare dezvăluie vulnerabilități, cerând participanților să gândească în afara tiparelor, îmbunătățind în același timp previziunea strategic” (DSU/MAI).

Reprezentanții partenerilor din consorțiu prezenți în cadrul exercițiului au participat la o ședință de lucru cu domnul Secretar de Stat, Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, Dr. Raed Arafat, având ca temă principală de discuție importanța unor astfel de exerciții și sesiuni de training în domeniul pregătirii pentru situații de dezastre cu evenimente HILP (High Impact Low Probability).

La această activitate au participat 46 de reprezentanți din cadrul a 29 de entități reprezentând instituții și structuri guvernamentale, unități medicale, regii autonome de utilități publice și ONG-uri.

Experții din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență, sub coordonarea directorului de proiect, dr. Bogdan POP, director general adjunct al Direcției Generale Urgențe Medicale, au gestionat organizarea și desfășurarea exercițiului în bune condiții prin concretizarea mai multor activități administrative cât și prin ocuparea unor funcții cheie în arhitectura acestuia.

Sursa foto: Departamentul pentru Situații de Urgență

