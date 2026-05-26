Fetiță de 6 ani, LOVITĂ cu mașina de o șoferiță de 19 ani în Săsciori: Minora a fost transportată la Spitalul Sebeș

O fetiță de 6 ani a fost lovită de un autoturism, condus de o tânără de 19 ani pe o stradă din Săsciori, astăzi, 26 mai 2026.

Mai exact, evenimentul rutier a avut loc atunci când o minoră de 6 ani, din localitatea Săsciori, în timp ce traversa strada neregulamentar, prin loc nepermis, a fost surprinsă și accidentată de un autoturism condus de o tânără de 19 ani, din localitatea Săsciori.

Potrivit IPJ Alba, în dimineața zilei de 26 mai 2026, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Săsciori, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.

Minora a suferit leziuni corporale ușoare, fiind transportată la Spitalul Municipal Sebeș pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

