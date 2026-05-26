Fetiță de 6 ani, LOVITĂ cu mașina de o șoferiță de 19 ani în Săsciori: Minora a fost transportată la Spitalul Sebeș

O fetiță de 6 ani a fost lovită de un autoturism, condus de o tânără de 19 ani pe o stradă din Săsciori, astăzi, 26 mai 2026.

Mai exact, evenimentul rutier a avut loc atunci când o minoră de 6 ani, din localitatea Săsciori, în timp ce traversa strada neregulamentar, prin loc nepermis, a fost surprinsă și accidentată de un autoturism condus de o tânără de 19 ani, din localitatea Săsciori. 

Potrivit IPJ Alba, în dimineața zilei de 26 mai 2026, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Săsciori, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime. 

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că o minoră de 6 ani, din localitatea Săsciori, în timp ce traversa strada neregulamentar, prin loc nepermis, a fost surprinsă și accidentată de un autoturism condus de o tânără de 19 ani, din localitatea Săsciori. 

Minora a suferit leziuni corporale ușoare, fiind transportată la Spitalul Municipal Sebeș pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale. 

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. 

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Șofer, condamnat după un accident violent pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia: Victima a rămas cu infirmitate permanentă și va primi 20.000 de euro daune morale Judecătoria Alba Iulia a pronunțat, luni, 25 mai 2026 o sentință într-un dosar de vătămare corporală din culpă deschis în urma unui accident rutier grav petrecut pe […]

Tânăr din Aiud, REȚINUT după ce a lovit cu sticla în față un bărbat, în timp ce se afla într-un local din oraș: A ajuns de urgență la spital Un tânăr de 23 din AIud a fost reținut de oamenii legii după ce l-ar fi lovit pe un bărbat, în vârstă de 40 de ani, […]

Principesa Margareta și Principele Radu, vizită la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul" din Alba Iulia. Manifestări dedicate împlinirii a 160 de ani de la fondarea Casei Regale a României Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Alteța Sa Regală Principele Radu vor efectua miercuri, 27 mai, începând cu ora 15.00, o vizită la Colegiul Național […]

