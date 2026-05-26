VIDEO | Investiție importantă la Serviciul de Ambulanță Județean Alba: Proiect de digitalizare finanțat prin PNRR, pentru un sistem sanitar mai modern, mai conectat și mai apropiat de pacienți
Serviciul de Ambulanță Județean Alba a finalizat proiectul „Digitalizarea Serviciului de Ambulanță Județean Alba”, o investiție importantă pentru modernizarea activității instituției și pentru adaptarea serviciilor medicale de urgență la cerințele unui sistem public tot mai orientat spre eficiență, interoperabilitate și reducerea birocrației.
Proiectul a fost finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 7 – Transformare digitală, Investiția I3 – Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția specifică I3.2 – Digitalizarea instituțiilor cu atribuții în domeniul sanitar aflate în subordinea Ministerului Sănătății. Contractul de finanțare a avut o valoare totală de 3.589.663,15 lei, iar perioada de implementare s-a desfășurat între aprilie 2024 și iunie 2026.
Prin implementarea acestui proiect, Serviciul de Ambulanță Județean Alba face un pas esențial către un viitor digitalizat, atât în relația cu pacienții, cât și în colaborarea cu alte structuri ale statului. Noul sistem informatic integrat va permite o mai bună organizare a fluxurilor interne, o gestionare mai eficientă a informațiilor și o reducere semnificativă a documentelor pe suport hârtie.
Unul dintre cele mai importante beneficii ale investiției îl reprezintă sprijinirea activității operative și administrative, prin modernizarea infrastructurii IT, dezvoltarea rețelelor de comunicații și implementarea unui software non-clinic integrat și interoperabil. Aceste elemente vor contribui la eficientizarea proceselor specifice serviciului de ambulanță și vor crea premisele pentru scurtarea timpilor de răspuns, prin acces mai rapid la informații și printr-o coordonare mai bună a activităților.
Digitalizarea reprezintă, totodată, o soluție concretă pentru diminuarea birocrației. Prin reducerea dependenței de documentele fizice și prin utilizarea unor aplicații informatice moderne, activitatea instituției va deveni mai rapidă, mai transparentă și mai ușor de urmărit. În același timp, schimbul de informații cu alte instituții publice va putea fi realizat mai eficient, în beneficiul pacienților și al personalului medical.
Serviciul de Ambulanță Județean Alba subliniază că finalizarea acestui proiect reprezintă nu doar o investiție în tehnologie, ci și o investiție în calitatea serviciilor oferite comunității. Modernizarea infrastructurii digitale va susține activitatea echipajelor și a personalului administrativ, contribuind la creșterea capacității instituției de a răspunde prompt și eficient nevoilor cetățenilor.
Prin acest demers, Serviciul de Ambulanță Județean Alba se aliniază obiectivelor naționale de transformare digitală și face un pas important spre un sistem sanitar mai modern, mai conectat și mai apropiat de pacienți.
