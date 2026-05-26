APEL pentru folosirea cu chibzuință a apei de la rețea într-o comună din Alba: „Resursele din rezervoarele de înmagazinare se epuizează”

Reprezentanții Primăriei Comunei Cricău au făcut, marți, 26 mai 2026 un apel public către localnici pentru folosirea cu chibzuință a apei de la rețea.

„Având în vedere consumul mare de apă din aceste zile (datorat în special udării în grădini), resursele din rezervoarele de înmagazinare se epuizează si astfel tot ce intră în bazine nu reușește să acopere consumul solicitat.

Până la refacerea rezervei de apă va rugăm să folosiți apa potabilă cu responsabilitate, strict pentru consum propriu şi în scop menajer!

Timpul de rezolvare a acestor probleme este estimat la cca 2 zile.

Lucrările la noul bazin de apă sunt în lucru încă și în câteva zile vor fi finalizate, respectiv vom utiliza și noul bazin de 250 mc.

Vă mulțumim pentru înțelegere”, au transmis reprezentanții Primăriei Comunei Cricău în apelul către localnici.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI