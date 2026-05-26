VIDEO | Șofer, condamnat după un accident violent pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia: Victima a rămas cu infirmitate permanentă și va primi 20.000 de euro daune morale

Șofer, condamnat după un accident violent pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia: Victima a rămas cu infirmitate permanentă și va primi 20.000 de euro daune morale

Judecătoria Alba Iulia a pronunțat, luni, 25 mai 2026 o sentință într-un dosar de vătămare corporală din culpă deschis în urma unui accident rutier grav petrecut pe șoseaua de centură a municipiului, la intersecția cu strada Șoseaua Ciugudului.

Instanța a decis condamnarea unui șofer în vârstă de 40 de ani la 8 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere, după ce a provocat un accident soldat cu răni extrem de grave pentru celălalt conducător auto.

Accident produs din neacordare de prioritate

Potrivit rechizitoriului și concluziilor instanței, accidentul s-a produs în 13 ianuarie 2023, în jurul orei 12:40. Inculpatul conducea un autoturism pe șoseaua de centură, din direcția Alba Iulia spre Sântimbru. La intrarea într-un sens giratoriu, acesta nu a acordat prioritate unui Volkswagen Golf care circula regulamentar în interiorul intersecției.

Impactul a fost puternic. Mașina victimei a fost lovită în partea laterală stângă și proiectată în afara carosabilului, în indicatoarele rutiere amplasate pe marginea drumului. Șoferul rănit a fost transportat de urgență la spital.

Expertiza tehnică efectuată în cauză a arătat că victima circula cu aproximativ 13 km/h în momentul impactului, în timp ce inculpatul avea o viteză de aproximativ 37 km/h și nu a redus suficient înainte de pătrunderea în giratoriu.

Judecătorul a reținut că inculpatul observase indicatoarele „Cedează trecerea” și „Sens giratoriu”, însă nu a acordat prioritate vehiculului aflat deja în intersecție.

Victima a rămas fără splină și cu sechele permanente

Raportul medico-legal a concluzionat că victima a suferit leziuni care i-au pus viața în pericol și care au necesitat între 45 și 50 de zile de îngrijiri medicale. În urma traumatismelor, bărbatul a rămas și cu o infirmitate permanentă.

Din declarațiile martorilor și documentele medicale depuse la dosar reiese că victima a suferit ruptură de splină, organul fiind extirpat, fractură de bazin, imposibilitatea de deplasare timp de aproximativ șase săptămâni, recuperare dificilă, inclusiv mers cu cadrul, dureri persistente și după perioada de convalescență.

Membrii familiei au relatat că perioada de recuperare a fost una extrem de grea, atât fizic, cât și psihic. Victima ar fi trecut prin stări de depresie, teamă și rușine cauzată de dependența totală de cei apropiați.

„Nu mai este omul de dinainte. A rămas schimbat după accident”, a declarat unul dintre martori în fața instanței.

Șoferul și-a recunoscut vina

Inculpatul a recunoscut integral fapta și a cerut judecarea cauzei în procedură simplificată, beneficiind astfel de reducerea limitelor de pedeapsă. Instanța a ținut cont de faptul că:nu avea antecedente penale, era angajat și bine integrat social, are doi copii minori în întreținere și a colaborat cu organele judiciare și a recunoscut fapta. Cu toate acestea, judecătorul a apreciat că gravitatea urmării produse exclude o soluție mai blândă.

Condamnare cu suspendare și muncă în folosul comunității

Instanța a dispus, 8 luni de închisoare pentru vătămare corporală din culpă, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o perioadă de 2 ani, 90 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității și participarea la un program de reintegrare socială prin Serviciul de Probațiune.

Pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va trebui să respecte mai multe obligații, inclusiv prezentarea periodică la Serviciul de Probațiune și anunțarea schimbării domiciliului sau a locului de muncă.

Pe latura civilă, instanța a obligat societatea de asigurare RCA să plătească 4.593 lei daune materiale și 20.000 de euro daune morale. Sumele vor fi actualizate cu rata inflației până la plata efectivă. De asemenea, spitalul care a acordat îngrijiri victimei va primi peste 20.000 de lei reprezentând cheltuielile de spitalizare, plus dobânda legală aferentă. Instanța a respins însă o parte dintre pretențiile civile, inclusiv cele referitoare la valoarea autoturismului distrus, motivând că acestea nu au fost dovedite prin documente justificative.

Hotărârea Judecătoriei Alba Iulia poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

sursa: ReJust

