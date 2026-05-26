Andrei Rațiu, în fața unui moment istoric: Jucătorul din Alba va juca mâine finala Conference League
Andrei Rațiu va juca mâine, 27 mai 2026, de la ora 22:00, finala UEFA Conference League, împotriva celor de la Crystal Palace FC, în Germania, stadionul Red Bull Arena, Leipzig.
Crystal Palace nu mai participase niciodată într-o competiție europeană majoră înaintea acestui sezon, dar a luat parte la ediția din 1998 a Cupei Intertoto, acum desființată. Vulturii au fost eliminați încă din primul tur atunci, suferind o înfrângere drastică, 0-4 la general, în fața turcilor de la Samsunspor. Totuși, povestea a fost cu totul alta de această dată, oamenii lui Oliver Glasner eliminând o serie de adversari dificili pe drumul spre finala de miercuri, de pe Red Bull Arena.
Rayo Vallecano vine și ea la Leipzig cu moralul ridicat, după un sezon extrem de reușit atât pe plan intern, cât și european. Originară din cartierul Puente de Vallecas, în sud-estul Madridului, echipa Vallecano – la fel ca adversara din finală – este adesea umbrită de realizările marilor cluburi din zonă.
Los Franjirojos sunt acum la un pas de glorie, la un sfert de secol de la singura lor campanie europeană precedentă. Calificată în Cupa UEFA 2000/01 ca una dintre cele trei câștigătoare ale premiului Fair Play, Vallecano a ajuns impresionant până în sferturile competiției, unde a fost eliminată de rivala din LaLiga, Alavés, care avea să piardă apoi o finală spectaculoasă cu Liverpool, scor 4-5.
,,Suntem fericiți ca grup, am făcut istorie pentru club și vom încerca să câștigăm finala, să facem un meci bun. E încă un pas în cariera mea. Am venit făcând lucrurile bine și asta m-a răsplătit.”, a spus Andrei Rațiu într-un interviu acordat pentru Digi Sport.
