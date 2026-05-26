Noua lege a salarizării: Cât vor câștiga polițiștii și magistrații, în funcție de grad. Calcule

Salariile tuturor bugetarilor vor fi recalculate după o formulă, care a fost prezentată luni, 25 mai 2026, de ministrul interimar al Muncii.

Guvernul a pus în dezbatere publică noua lege a salarizării, un proiect care schimbă modul în care sunt plătiți peste 1,2 milioane de angajați ai statului, de la profesori și medici, până la polițiști, magistrați și funcționari publici.

Unele dintre cele mai controversate sporuri vor dispărea complet. Grila care ar urma să intre în vigoare, de la 1 ianuarie 2027, promite lefuri calculate după aceleași principii, reducerea diferențelor dintre instituții și sporuri axate pe performanță.

Salariile bugetarilor ar urma să fie calculate prin înmulțirea unor coeficienți – diferiți pentru fiecare funcție – cu o sumă de referință stabilită anual prin legea bugetului. Grila va avea 12 praguri.

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: „În varianta aflată acum în lucru, valoarea de referință de 4.100 de lei brut. Cel mai mare salariu din sistemul public ar urma să fie al Președintelui României, cu un coeficient de 8, ceea ce ar însemna aproximativ 32.800 de lei brut. Pentru premier și șefii celor două Camere ale Parlamentului, coeficientul ar urca la 7,5, adică salarii brute de aproximativ 31.000 de lei. Un ministru ar urma să aibă un coeficient de 6,5.”

• Președintele României — coeficient 8 × 4.100 = 32.800 lei brut

• Prim-ministru — coeficient 7,5 × 4.100 = 30.750 lei brut

• Președinte Senat / Camera Deputaților — coeficient 7,5 × 4.100 = 30.750 lei brut

• Ministru — coeficient 6,5 × 4.100 = 26.650 lei brut

• Deputat / senator — coeficient 6 × 4.100 = 24.600 lei brut).

În justiție, un judecător cu grad de Înalta Curte și peste 20 de ani experiență ar urma să câștige aproximativ 22.500 de lei brut. Un judecător de tribunal ar ajunge la aproape 21.000 de lei brut, iar un procuror debutant ar începe de la 11.000 de lei brut.

• Judecător ICCJ — coeficient 5,5 × 4.100 = 22.550 lei brut

• Judecător tribunal, peste 20 ani — coeficient 5,0977 × 4.100 = aprox. 20.901 lei brut

• Judecător judecătorie, baza 0-3 ani — coeficient 3,5876 × 4.100 = aprox. 14.709 lei brut

• Procuror debutant / stagiar — coeficient 2,7 × 4.100 = aprox. 11.071 lei brut)

În educație, un profesor universitar cu peste 25 de ani vechime va avea aproximativ 16.400 de lei brut. În schimb, un profesor cu gradul I din învățământul preuniversitar ar avea în jur de 9.600 de lei brut, iar un debutant ar porni de la 7.500 de lei brut.

• Profesor universitar — coeficient 4 × 4.100 = 16.400 lei brut

• Profesor grad I — coeficient 2,35 × 4.100 = 9.635 lei brut

• Profesor debutant — coeficient 1,84 × 4.100 = 7.544 lei brut

• Asistent universitar — coeficient ~1,95 × 4.100 = ~8.000 lei brut)

În sănătate, un medic primar ar urma să aibă un salariu brut de aproximativ 16.400 de lei, iar un medic specialist ar lua puțin peste 13 mii de lei brut. In cazul unui rezident în primul an, salariul ar porni de la aproximativ 7.800 de lei brut.

• Medic primar — coeficient 4 × 4.100 = 16.400 lei brut

• Medic specialist — coeficient 3,2 × 4.100 = 13.120 lei brut

• Medic rezident anul I — coeficient 1,92 × 4.100 = 7.872 lei brut

Asistent medical principal cu studii medii — coeficient 1,6464 × 4.100 = aprox. 6.750 lei brut)

În structurile de ordine publică, un ofițer de poliție ar putea ajunge la aproape 9.000 de lei brut. În schimb, pentru agenți, jandarmi sau pompieri, salariile ar varia între 5.100 și 7.000 de lei brut.

• Ofițer poliție — coeficient 1,8–2,14 × 4.100 = 7.380–8.774 lei brut

• Militar profesionist — coeficient ~1,5–2 × 4.100 = ~6.000–8.000 lei brut

• Polițist / agent execuție — coeficient 1,43–1,6 × 4.100 = 5.886–6.574 lei brut

• Jandarm / pompier — coeficienții diferă în funcție de funcție și grad; pentru execuție pornesc de la aproximativ 1,25 × 4.100 = ~5.100 lei brut)

Noua lege aduce modificări și pentru funcționarii din ministere și instituții publice. Un director de agenție națională se poate califica la peste 20 de mii de lei brut, în timp ce salariul unui prefect ar fi în jur de 20 de mii de lei brut. Pentru directorii din ministere, veniturile ar varia între 14 și 18 mii de lei brut.

• Director agenție națională — coeficient ~4,4–5,3 × 4.100 = ~18.000–22.000 lei brut

• Prefect — coeficient ~4,9 × 4.100 = ~20.000 lei brut

• Director minister — coeficient 3,4–4,4 × 4.100 = 14.000–18.000 lei brut

• Consilier superior minister — coeficient 2–2,7 × 4.100 = 8.000–11.000 lei brut

Noua lege propune și o regândire a sporurilor. Din 151 câte sunt în prezent vor fi eliminate 87.

Plafonul total pentru sporuri și prime ar urma să scadă de la 30% la 20% din salariul de bază. Proiectul elimină, printre altele, indemnizația de hrană, sporul pentru titlul de doctor și sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare.

În schimb, apare un premiu lunar de performanță pentru angajații cu rezultate deosebite. Premiile de performanță vor fi acordate în limita a 4% din cheltuielile cu salariile de bază, iar valoarea sumelor acordate, lunar, nu poate depăși 20% din salariul de bază individual.

Vor fi exceptate în continuare de la aplicarea legii salarizării institutiile și agentiile care se autofinantează – printre acestea – Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.

