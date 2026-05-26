Noua lege a salarizării: mumă pentru demnitari, ciumă pentru bugetarii de rând. Cu cât cresc salariile parlamentarilor?

Noua lege a salarizării prevede majorări consistente ale indemnizațiilor pentru demnitari. Conform proiectului aflat în dezbatere, indemnizația netă a parlamentarilor ar urma să crească de la 10.951 de lei la 14.391 de lei pe lună, adică cu aproape 3.500 de lei.

Miniștrii vor avea salarii brute de 26.650 de lei, echivalentul unui venit net de 15.014 lei, față de 12.776 de lei în prezent. În cazul președintelui Camerei Deputaților, indemnizația netă ar urma să urce la 17.988 de lei, de la aproape 14.000 de lei.

Cel mai mare salariu din sistemul public îl va avea președintele României, cu o indemnizație de 32.800 de lei, în timp ce premierul României va avea un salariu burt de 30.750 de lei, iar indemnizația netă va crește de la 13.764 de lei la 16.789 de lei.

„Nu am așezat în acest proiect cu mâna remunerația pentru vreo categorie. A fost o echivalare matematică de coeficienți. Asigur românii că nu este vorba despre o grilă care crește în mod subiectiv. Președintele trebuie să fie remunerat la cel mai înalt nivel din stat și trebuie să îi pui și pe ceilalți în această grilă.”, a explicat ministrul Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, pe tema proiectului legii salarizării unitare, în cadrul unei conferințe de presă.

