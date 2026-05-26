Noua lege a salarizării: mumă pentru demnitari, ciumă pentru bugetarii de rând. Cu cât cresc salariile parlamentarilor?

Bogdan Ilea

Noua lege a salarizării prevede majorări consistente ale indemnizațiilor pentru demnitari. Conform proiectului aflat în dezbatere, indemnizația netă a parlamentarilor ar urma să crească de la 10.951 de lei la 14.391 de lei pe lună, adică cu aproape 3.500 de lei.

Miniștrii vor avea salarii brute de 26.650 de lei, echivalentul unui venit net de 15.014 lei, față de 12.776 de lei în prezent. În cazul președintelui Camerei Deputaților, indemnizația netă ar urma să urce la 17.988 de lei, de la aproape 14.000 de lei.

Cel mai mare salariu din sistemul public îl va avea președintele României, cu o indemnizație de 32.800 de lei, în timp ce premierul României va avea un salariu burt de 30.750 de lei, iar indemnizația netă va crește de la 13.764 de lei la 16.789 de lei.

„Nu am așezat în acest proiect cu mâna remunerația pentru vreo categorie. A fost o echivalare matematică de coeficienți. Asigur românii că nu este vorba despre o grilă care crește în mod subiectiv. Președintele trebuie să fie remunerat la cel mai înalt nivel din stat și trebuie să îi pui și pe ceilalți în această grilă.”, a explicat ministrul Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, pe tema proiectului legii salarizării unitare, în cadrul unei conferințe de presă.

Actualitate

Noua lege a salarizării: Cât vor câștiga polițiștii și magistrații, în funcție de grad. Calcule

Ioana Oprean

26 mai 2026

Noua lege a salarizării: Cât vor câștiga polițiștii și magistrații, în funcție de grad. Calcule Salariile tuturor bugetarilor vor fi recalculate după o formulă, care a fost prezentată luni, 25 mai 2026, de ministrul interimar al Muncii. Guvernul a pus în dezbatere publică noua lege a salarizării, un proiect care schimbă modul în care sunt […]

Noua lege a salarizării: Cât ar urma să câștige profesorii, medicii și parlamentarii de la 1 ianuarie 2027. Cum arată noua grilă de salarii a bugetarilor

Ioana Oprean

26 mai 2026

Noua lege a salarizării: Cât ar urma să câștige profesorii, medicii și parlamentarii de la 1 ianuarie 2027. Cum arată noua grilă de salarii a bugetarilor Guvernul a făcut publică luni, 25 mai 2026, o nouă variantă a proiectului legii salarizării în sistemul public. În forma actuală, aceasta stabilește cum ar putea fi calculate salariile […]

FOTO | Universitatea din Alba Iulia, acord de parteneriat cu Sahandong Jiaotong University din Jinan (China): Viorica Dăncilă, prezentă la ceremonia oficială

Lucian Dărămuș

26 mai 2026

Universitatea din Alba Iulia, acord de parteneriat cu Sahandong Jiaotong University din Jinan (China): Viorica Dăncilă, prezentă la ceremonia oficială Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a parafat, marți, 26 mai 2026 un nou parteneriat internațional. Este vorba de semnarea unui acord de parteneriat cu Sahandong Jiaotong University din Jinan (China), instituție de referință […]

