FOTO | Un pompier și un polițist din Alba, EROI în timpul liber: Au intervenit primii la un incendiu pentru a salva casa vecinilor, dar și un cățel și un iepuraș

Un pompier și un polițist din Alba, EROI în timpul liber: Au intervenit primii la un incendiu pentru a salva casa vecinilor, dar și un cățel și un iepuraș

Fumul gros de luni seara dintr-o gospodărie din Aiud a alertat locuitorii de pe strada Valea Aiudului. Un pompier operativ al Secției Aiud și un subofițer din cadrul IPJ Alba, Secția Aiud, ambii aflați în timpul liber, au intervenit rapid pentru a preveni un posibil dezastru.

Un incident petrecut în această seara într-un cartier din Aiud a mobilizat reacția rapidă a doi angajați ai structurilor de ordine și siguranță publică: plutonierul adjutant șef Bogdan Rus și agentul șef Cătălin Filimon nu au stat nici o secundă să se gândească și au sărit în ajutorul vecinilor, după ce un incendiu a cuprins o anexă a gospodăriei acestora.

Alarmat de strigătul soției – „Bogdan, haide, se vede un fum mare de la vecini, cred că a luat foc ceva!”

Pompierul a ieșit imediat pentru a verifica situația. Din curtea unei gospodării vecine se ridica un fum gros, suficient pentru a indica un posibil început de incendiu.

Fără să piardă timp, militarul s-a deplasat la locul degajării de fum pentru a identifica sursa și a se asigura că nu există persoane aflate în pericol. Având în vedere potențialul risc pentru imobilele din apropiere, acesta a solicitat sprijinul unui vecin, subofițer în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, care a venit în ajutorul său pentru evaluarea situației și asigurarea zonei.

Cei doi au acționat rapid în primele minute critice, moment în care fiecare secundă poate face diferența între un incident minor și un incendiu major. După evaluarea situației, a fost alertat dispeceratul de urgență, care a direcționat către locul evenimentului echipaje specializate.

Intervenția promptă a pompierului si ajutorul oferit de subofițerul IPJ au contribuit la limitarea riscurilor și la gestionarea eficientă a momentului, dar și la salvarea a două animăluțe: un câine și un iepuraș.

Incidentul readuce în atenția comunității importanța spiritului civic și a reacției rapide, demonstrând că profesioniștii din structurile de intervenție sunt gata să răspundă oricând, chiar și în afara orelor de program.

Pentru locuitorii din zonă, prezența celor doi salvatori a oferit siguranța că situația este sub control și că orice pericol este gestionat responsabil și profesionist.

