INCENDIU la Aiud: A luat foc o locuință pe strada Valea Aiudului
Un incendiu a izbucnit luni seara, în jurul orei 18.00, la o locuință de pe strada Valea Aiudului. Intervin pompierii pentru stingerea flăcărilor.
Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu în municipiul Aiud, pe strada Valea Aiudului.
Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință.
La misiune participă două autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.
UPDATE: Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului. Incendiul se manifesta la o anexă gospodarească, pe o suprafață de aproximativ 20mp.
Se intervine pentru stingerea în totalitate a incendiului. Din fericire nu s-au înregistrat victime.
Foto: arhivă
