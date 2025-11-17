FOTO | Un polițist din Blaj, aflat în timpul liber, i-a depistat pe autorii furtului din biserică. Agentul i-a oprit și i-a predat echipajelor venite în sprijin
FOTO | Un polițist din Blaj, aflat în timpul liber, i-a depistat pe autorii furtului din biserică. Agentul i-a oprit și i-a predat echipajelor venite în sprijin
Un gest de vigilență și profesionalism din partea unui polițist aflat în timpul liber a dus la identificarea și reținerea celor doi tineri din județul Alba, în vârstă de 19 și 28 de ani, bănuiți că ar fi pătruns într-o biserică din Copșa Mică și ar fi sustras bunuri de aproximativ 6.000 de euro.
În cursul zilei de 16 noiembrie 2025, agentul principal de poliție Ursu Vlad, din cadrul Poliției Municipiului Blaj, se afla pe strada Eroilor din Blaj, când a observat două persoane ale căror chipuri îi erau cunoscute.
Bărbații semănau perfect cu cei din fotografiile distribuite operativ de Poliția Orașului Copșa Mică, în cadrul investigațiilor privind furtul comis în noaptea de 15/16 noiembrie dintr-un lăcaș de cult.
Citește și: Doi tineri din Alba, de 19 și 28 de ani, reținuți după ce ar fi furat bunuri dintr-o biserică. Polițiștii au recuperat parțial prejudiciul de aproximativ 6.000 de euro
Deși nu se afla în timpul serviciului, agentul nu a stat pe gânduri. A intervenit imediat și a solicitat sprijin colegilor aflați în apropiere, reușind să îi oprească și să îi conducă pe cei doi bărbați la sediul poliției.
Ulterior, suspecții au fost preluați de polițiștii de investigații criminale din Copșa Mică, în vederea dispunerii măsurilor legale.
Cei doi tineri sunt suspectați că ar fi sustras din biserică trei boxe, două laptopuri și două stații audio, o parte din prejudiciu fiind deja recuperat în urma acțiunilor operative ale polițiștilor.
Agentul principal Ursu Vlad este polițist din anul 2018, când a absolvit Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca, iar acțiunea sa promptă demonstrează încă o dată dedicarea pe care o are față de profesie și comunitate, chiar și atunci când nu poartă uniforma.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
15 noiembrie – 15 decembrie 2025 | Campania „Faptele Credinței” 2025 în Arhiepiscopia Alba Iuliei: Donații pentru copiii, vârstnicii și persoanele cu dizabilități cu dificultăți sociale, în apropierea sărbătorilor de iarnă
15 noiembrie – 15 decembrie 2025 | Campania „Faptele Credinței” 2025 în Arhiepiscopia Alba Iuliei: Donații pentru copiii, vârstnicii și persoanele cu dizabilități cu dificultăți sociale, în apropierea sărbătorilor de iarnă În perioada 15 noiembrie – 15 decembrie 2025, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei organizează și în acest an […]
Șoferiță, de 20 de ani, din județul Alba, cercetată de polițiștii din Simeria. Ce au descoperit când au oprit-o în trafic
Șoferiță, de 20 de ani, din județul Alba, cercetată de polițiștii din Simeria. Ce au descoperit când au oprit-o în trafic Polițiștii din Simeria au oprit în trafic, în seara zilei de 16 noiembrie, o tânără șoferiță din județul Alba. Au descoperit că circula cu autorizația provizorie expirată. Citește și: URS semnalat în Cugir, duminică […]
URS semnalat în Cugir, duminică noaptea. A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă
URS semnalat în Cugir, duminică noaptea. A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă Duminică noaptea, locuitorii orașului Cugir au primit un mesaj RO-ALERT care semnala prezența unui urs pe strada Aurel Vlaicu. Autoritățile au recomandat cetățenilor să evite zona și să rămână în locuințe, să păstreze distanța față de animal și să nu […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Tinerii șoferi nu vor putea conduce mașini puternice. Restricțiile care se aplică în primii doi ani de la obținerea permisului
Tinerii șoferi nu vor putea conduce mașini puternice. Restricțiile care se aplică în primii doi ani de la obținerea permisului...
Sute de angajați din România rămân fără loc de muncă. Fabrica în care lucrau urmează să se închidă în scurt timp: A fost cel mai mare angajator din zonă
Sute de angajați din România rămân fără loc de muncă. Fabrica în care lucrau urmează să se închidă în scurt...
Știrea Zilei
Doi tineri din Alba, de 19 și 28 de ani, reținuți după ce ar fi furat bunuri dintr-o biserică. Polițiștii au recuperat parțial prejudiciul de aproximativ 6.000 de euro
Doi tineri din Alba, de 19 și 28 de ani, reținuți după ce ar fi furat bunuri dintr-o biserică. Polițiștii...
FOTO | Un fermier din Alba a investit 2.000 de euro într-un automat de brânzeturi și și-a crescut vânzările de lactate: ,,Pot cumpăra la orice oră, pentru că este deschis în regim non-stop”
Un fermier din Alba a investit 2.000 de euro într-un automat de brânzeturi și și-a crescut vânzările de lactate: ,,Pot...
Curier Județean
FOTO | Un polițist din Blaj, aflat în timpul liber, i-a depistat pe autorii furtului din biserică. Agentul i-a oprit și i-a predat echipajelor venite în sprijin
FOTO | Un polițist din Blaj, aflat în timpul liber, i-a depistat pe autorii furtului din biserică. Agentul i-a oprit...
15 noiembrie – 15 decembrie 2025 | Campania „Faptele Credinței” 2025 în Arhiepiscopia Alba Iuliei: Donații pentru copiii, vârstnicii și persoanele cu dizabilități cu dificultăți sociale, în apropierea sărbătorilor de iarnă
15 noiembrie – 15 decembrie 2025 | Campania „Faptele Credinței” 2025 în Arhiepiscopia Alba Iuliei: Donații pentru copiii, vârstnicii și...
Politică Administrație
Mai mult de 10 străzi din Abrud urmează să fie modernizate. Peste 7 kilometri de drum vor beneficia de lucrări
Mai mult de 10 străzi din Abrud urmează să fie modernizate. Peste 7 kilometri de drum vor beneficia de lucrări ...
Cristina Butură, deputată AUR din Alba Iulia, aleasă în Argeș: De profesie, este asistent medical
Cristina Butură, deputată AUR din Alba Iulia, aleasă în Argeș: De profesie, este asistent medical Alba mai are un deputat...
Opinii Comentarii
17 noiembrie, ziua mondială a copiilor născuți prematur: Câte milioane de copii se nasc anual înainte de termen
17 noiembrie, ziua mondială a copiilor născuți prematur: Câte milioane de copii se nasc anual înainte de termen Anual, în...
17 noiembrie: Ziua Internațională a Studenților. Cum a apărut această sărbătoare și când a fost fost celebrată pentru prima dată
17 noiembrie: Ziua Internațională a Studenților. Cum a apărut această sărbătoare și când a fost fost celebrată pentru prima dată...