FOTO | Un polițist din Blaj, aflat în timpul liber, i-a depistat pe autorii furtului din biserică. Agentul i-a oprit și i-a predat echipajelor venite în sprijin

Un gest de vigilență și profesionalism din partea unui polițist aflat în timpul liber a dus la identificarea și reținerea celor doi tineri din județul Alba, în vârstă de 19 și 28 de ani, bănuiți că ar fi pătruns într-o biserică din Copșa Mică și ar fi sustras bunuri de aproximativ 6.000 de euro.

În cursul zilei de 16 noiembrie 2025, agentul principal de poliție Ursu Vlad, din cadrul Poliției Municipiului Blaj, se afla pe strada Eroilor din Blaj, când a observat două persoane ale căror chipuri îi erau cunoscute.

Bărbații semănau perfect cu cei din fotografiile distribuite operativ de Poliția Orașului Copșa Mică, în cadrul investigațiilor privind furtul comis în noaptea de 15/16 noiembrie dintr-un lăcaș de cult.

Deși nu se afla în timpul serviciului, agentul nu a stat pe gânduri. A intervenit imediat și a solicitat sprijin colegilor aflați în apropiere, reușind să îi oprească și să îi conducă pe cei doi bărbați la sediul poliției.

Ulterior, suspecții au fost preluați de polițiștii de investigații criminale din Copșa Mică, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Cei doi tineri sunt suspectați că ar fi sustras din biserică trei boxe, două laptopuri și două stații audio, o parte din prejudiciu fiind deja recuperat în urma acțiunilor operative ale polițiștilor.

Agentul principal Ursu Vlad este polițist din anul 2018, când a absolvit Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca, iar acțiunea sa promptă demonstrează încă o dată dedicarea pe care o are față de profesie și comunitate, chiar și atunci când nu poartă uniforma.

