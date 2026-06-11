VIDEO | Jandarmii, polițiștii și pompierii din Alba, la datorie în weekend, la Alba Fest 2026: Măsuri și recomandări pentru participanți

Jandarmii, polițiștii și pompierii din Alba, la datorie în weekend, la Alba Fest 2026: Măsuri și recomandări pentru participanți

Jandarmii, polițiștii și pompierii din Alba, vor fi la datorie în weekend-ul 12 -14 2026, la Alba Fest 2026. Aceștia vor asigura măsurile de ordine și protecție în cadrul celui mai așteptat eveniment al verii, la Alba Iulia.

În perioada 12–14 iunie, Cetatea Alba Carolina din municipiul Alba Iulia găzduiește evenimentul cultural-artistic „Alba Fest”. Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a manifestărilor, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Regele Ferdinand I” Târgu Mureș va asigura măsurile de ordine publică, beneficiind de sprijinul polițiștilor și pompierilor din județul Alba.

Jandarmii vor acționa pentru prevenirea și descurajarea faptelor antisociale și vor interveni ori de câte ori situația o va impune, astfel încât evenimentele să se desfășoare într-un climat de ordine și siguranță.

,,Pentru a vă bucura de festival fără incidente, vă recomandăm:

– respectați indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine, indicații menite să vă protejeze;

– manifestați atenție sporită în zonele aglomerate și supravegheați cu grijă copiii, care se pot pierde cu ușurință în mulțime;

– evitați implicarea în conflicte sau situații care pot genera incidente;

– solicitați sprijinul jandarmilor ori de câte ori aveți nevoie de ajutor sau observați situații care necesită intervenția acestora.

Misiunea noastră este ca fiecare participant să se simtă în siguranță și să se poată bucura de atmosfera de sărbătoare a municipiului. În cazul unor situații de urgență, vă puteți adresa celui mai apropiat echipaj de jandarmi sau puteți apela numărul unic pentru apeluri de urgență 112.

Vă dorim un weekend plăcut și în siguranță!”, au anunțat reprezentanții Jandarmeriei Alba.

În perioada 12- 14 iunie 2026, Inspectoratul de Poliție Județean Alba va asigura prezența echipajelor de poliție în zonele în care se desfășoară manifestările publice circumscrise festivalului Alba Fest.

Peste 40 de polițiști din cadrul inspectoratului, vor acționa, pe raza municipiului Alba Iulia, în fiecare dintre zilele festivalului și vor asigura o prezență vizibilă, pentru a preveni orice incident antisocial și pentru a interveni prompt în situațiile care intră în competența poliției.

Polițiștii rutieri vor fluidiza traficul rutier, iar acțiunile pentru depistarea și scoaterea din trafic a conducătorilor auto care urcă la volan sub influența alcoolului sau substanțelor interzise și pun astfel în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic, vor fi intensificate.

,,Vă informăm că pe durata festivalului, se vor institui restricții de circulație pe următoarele străzi: Aurel Vlaicu, Nicolae Iorga, Mitropolit Alexandru Șterca Șuluțiu, Militari, Aleea Sfântul Capistano și Bulevardul 1 Decembrie 1918.

Menționăm faptul că dacă situația o va impune și se vor crea blocaje rutiere, polițiștii rutieri vor institui restricții de circulație și pe alte străzi.

Pentru prevenirea evenimentelor negative, Inspectoratul de Poliție Județean Alba vine în întimpinarea cetățenilor cu următoarele recomandări:

• Fiți atenți la bunurile personale;

• Nu vă păstrați banii și telefoanele în buzunarele exterioare ale vestimentației;

• Pentru a preveni furturile din autoturisme, asigurați portierele!

• Supravegheați-vă atent copiii! În aglomerație aceștia se pot rătăci cu ușurință;

• Evitați consumul excesiv de alcool și stările conflictuale și nu conduceți autovehicule după ce ați consumat alcool sau substanțe cu efect psihoactiv!

Celor care aleg să fie prezenți în acest an, la Alba Fest, le dorim să aibă parte de momente frumoase, în siguranță!”, au transmis și reprezentanții IPJ Alba.

În perioada desfășurării festivalului „AlbaFest 2026”, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, a dispus de asemenea măsuri preventive cu scopul de a asigura un climat de maximă siguranță pentru localnicii și turiștii care vor participa la evenimentele din Cetatea Alba Carolina.

Pentru asigurarea unui răspuns prompt în cazul producerii unor situații de urgență sau acordarea primului ajutor medical, ISU Alba va menține un dispozitiv preventiv în zona de desfășurare a festivalului.

De asemenea, pentru ca „AlbaFest 2026” să fie un eveniment lipsit de incidente, ISU Alba adresează publicului următoarele recomandări preventive:

– La sosirea în zona evenimentului, observați marcajele pentru evacuare și zonele în care sunt poziționate punctele de prim ajutor.

– În zonele aglomerate, asigurați-vă că minorii sunt permanent sub supravegherea dumneavoastră.

– Evitați parcarea autoturismelor în mod necorespunzător, pentru a nu restricționa accesul autospecialelor de intervenție ale pompierilor sau ambulanțelor.

– În cazul producerii oricărui incident, păstrați-vă calmul, respectați indicațiile forțelor de ordine și evacuați zona în mod ordonat.

,,Efectivele ISU Alba, alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne (Jandarmerie, Poliție) și serviciile de urgență locale, vor rămâne mobilizate pe întreaga durată a festivalului pentru a asigura desfășurarea manifestărilor în condiții de deplină siguranță.

În caz de pericol sau pentru semnalarea unei urgențe medicale, apelați imediat numărul unic 112”, a transmis ISU Alba.

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