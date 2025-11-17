Doi tineri din Alba, de 19 și 28 de ani, reținuți după ce ar fi furat bunuri dintr-o biserică. Polițiștii au recuperat parțial prejudiciul de aproximativ 6.000 de euro
Doi tineri din Alba, de 19 și 28 de ani, reținuți după ce ar fi furat bunuri dintr-o biserică. Polițiștii au recuperat parțial prejudiciul de aproximativ 6.000 de euro
Doi tineri din județul Alba, din localitatea Aiud, au fost reținuți de polițiștii din Copșa Mică, fiind bănuiți că ar fi pătruns într-o biserică din localitate și ar fi sustras mai multe bunuri în valoare de aproximativ 6.000 de euro. În urma acțiunilor polițiștilor, o parte din prejudiciu a fost recuperată.
Citește și: Tânăr din Cugir REȚINUT pentru furt. Ar fi sustras 500 de lei din geanta unei femei într-o unitate medicală
Potrivit IPJ Sibiu, la data de 16 noiembrie, în jurul orei 07:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Copșa Mică au fost sesizați de către o localnică de 67 de ani, despre faptul că persoane necunoscute ar fi pătruns într-o biserică din localitate, de unde ar fi sustras mai multe bunuri.
În urma sesizării, polițiștii au efectuat cercetări și, cu sprijinul polițiștilor din cadrul I.P.J. Alba, au identificat doi tineri, de 19 și 28 de ani, ambii domiciliați în județul Alba, care, în noaptea de 15/16 noiembrie 2025 ar fi pătruns fără drept în lăcașul de cult și ar fi sustras 3 boxe, 2 laptopuri și 2 stații audio, prejudiciul creat fiind de aproximativ 6.000 de euro.
Împotriva celor doi tineri s-a dispus reținerea pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați Judecătoriei Mediaș, în vederea aplicării unei măsuri preventive.
La nivelul Poliției Orașului Copșa Mică se continuă cercetările sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș, într-un dosar penal ce vizează infracțiunea de furt calificat.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Un fermier din Alba a investit 2.000 de euro într-un automat de brânzeturi și și-a crescut vânzările de lactate: ,,Pot cumpăra la orice oră, pentru că este deschis în regim non-stop”
Un fermier din Alba a investit 2.000 de euro într-un automat de brânzeturi și și-a crescut vânzările de lactate: ,,Pot cumpăra la orice oră, pentru că este deschis în regim non-stop” Automatul de brânzeturi! Aceasta este ideea care i-a crescut fermierului Nicolae Romoșan, din Vințu de Jos, vânzările, într-o perioadă când piața este în picaj […]
FOTO | Povestea antrenorului care și-a dedicat viața copiilor și fotbalului: Iosif Luca, 91 de ani de viață, 67 petrecuți pe teren: „Microbul îl aveam în sânge încă de mic și așa a pornit această nebunie”
Povestea antrenorului care și-a dedicat viața copiilor și fotbalului: Iosif Luca, 91 de ani de viață, 67 petrecuți pe teren: „Microbul îl aveam în sânge încă de mic și așa a pornit această nebunie” La 91 de ani, Iosif Luca, sau „Nea Luca”, așa cum îl știe toată lumea, continuă să meargă pe terenul de […]
VIDEO | Cea mai mare creșă din județ, construită la Alba Iulia. Va avea o capacitate de 110 locuri și se va deschide 2026
Cea mai mare creșă din județ, construită la Alba Iulia. Va avea o capacitate de 110 locuri și se va deschide 2026 Din toamna anului viitor, la Alba Iulia se va deschide cea mai mare creșă din județul Alba. Situată în cartierul Gheorghe Șincai, în spatele centrului multifuncțional, lângă blocul social care s-a construit și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Deținuții au ajuns să se păzească între ei din cauza sistării angajărilor în sistemul penitenciar. Reformele lui Bolojan transformă pușcăriașii în gardieni improvizați, în lipsa personalului necesar
Deținuții au ajuns să se păzească între ei din cauza sistării angajărilor în sistemul penitenciar. Reformele lui Bolojan transformă pușcăriașii...
17 Noiembrie | Ziua Globală de Eliminare a Cancerului de Col Uterin: Fiecare femeie are dreptul la prevenție și depistare timpurie
Ziua Globală de Eliminare a Cancerului de Col Uterin: Fiecare femeie are dreptul la prevenție și depistare timpurie În fiecare...
Știrea Zilei
Doi tineri din Alba, de 19 și 28 de ani, reținuți după ce ar fi furat bunuri dintr-o biserică. Polițiștii au recuperat parțial prejudiciul de aproximativ 6.000 de euro
Doi tineri din Alba, de 19 și 28 de ani, reținuți după ce ar fi furat bunuri dintr-o biserică. Polițiștii...
FOTO | Un fermier din Alba a investit 2.000 de euro într-un automat de brânzeturi și și-a crescut vânzările de lactate: ,,Pot cumpăra la orice oră, pentru că este deschis în regim non-stop”
Un fermier din Alba a investit 2.000 de euro într-un automat de brânzeturi și și-a crescut vânzările de lactate: ,,Pot...
Curier Județean
15 noiembrie – 15 decembrie 2025 | Campania „Faptele Credinței” 2025 în Arhiepiscopia Alba Iuliei: Donații pentru copiii, vârstnicii și persoanele cu dizabilități cu dificultăți sociale, în apropierea sărbătorilor de iarnă
15 noiembrie – 15 decembrie 2025 | Campania „Faptele Credinței” 2025 în Arhiepiscopia Alba Iuliei: Donații pentru copiii, vârstnicii și...
Șoferiță, de 20 de ani, din județul Alba, cercetată de polițiștii din Simeria. Ce au descoperit când au oprit-o în trafic
Șoferiță, de 20 de ani, din județul Alba, cercetată de polițiștii din Simeria. Ce au descoperit când au oprit-o în...
Politică Administrație
Mai mult de 10 străzi din Abrud urmează să fie modernizate. Peste 7 kilometri de drum vor beneficia de lucrări
Mai mult de 10 străzi din Abrud urmează să fie modernizate. Peste 7 kilometri de drum vor beneficia de lucrări ...
Cristina Butură, deputată AUR din Alba Iulia, aleasă în Argeș: De profesie, este asistent medical
Cristina Butură, deputată AUR din Alba Iulia, aleasă în Argeș: De profesie, este asistent medical Alba mai are un deputat...
Opinii Comentarii
17 noiembrie, ziua mondială a copiilor născuți prematur: Câte milioane de copii se nasc anual înainte de termen
17 noiembrie, ziua mondială a copiilor născuți prematur: Câte milioane de copii se nasc anual înainte de termen Anual, în...
17 noiembrie: Ziua Internațională a Studenților. Cum a apărut această sărbătoare și când a fost fost celebrată pentru prima dată
17 noiembrie: Ziua Internațională a Studenților. Cum a apărut această sărbătoare și când a fost fost celebrată pentru prima dată...