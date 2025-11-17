Rămâi conectat

Doi tineri din Alba, de 19 și 28 de ani, reținuți după ce ar fi furat bunuri dintr-o biserică. Polițiștii au recuperat parțial prejudiciul de aproximativ 6.000 de euro

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum o oră

în

De

Doi tineri din județul Alba, din localitatea Aiud, au fost reținuți de polițiștii din Copșa Mică, fiind bănuiți că ar fi pătruns într-o biserică din localitate și ar fi sustras mai multe bunuri în valoare de aproximativ 6.000 de euro. În urma acțiunilor polițiștilor, o parte din prejudiciu a fost recuperată.

Citește și: Tânăr din Cugir REȚINUT pentru furt. Ar fi sustras 500 de lei din geanta unei femei într-o unitate medicală

Potrivit IPJ Sibiu, la data de 16 noiembrie, în jurul orei 07:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Copșa Mică au fost sesizați de către o localnică de 67 de ani, despre faptul că persoane necunoscute ar fi pătruns într-o biserică din localitate, de unde ar fi sustras mai multe bunuri.

În urma sesizării, polițiștii au efectuat cercetări și, cu sprijinul polițiștilor din cadrul I.P.J. Alba, au identificat doi tineri, de 19 și 28 de ani, ambii domiciliați în județul Alba, care, în noaptea de 15/16 noiembrie 2025 ar fi pătruns fără drept în lăcașul de cult și ar fi sustras 3 boxe, 2 laptopuri și 2 stații audio, prejudiciul creat fiind de aproximativ 6.000 de euro.

Împotriva celor doi tineri s-a dispus reținerea pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați Judecătoriei Mediaș, în vederea aplicării unei măsuri preventive.

La nivelul Poliției Orașului Copșa Mică se continuă cercetările sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș, într-un dosar penal ce vizează infracțiunea de furt calificat.

