FOTO | Un aiudean a deszăpezit cu utilajul firmei și pe cheltuiala proprie, cinci străzi din municipiu. Bărbatul a vrut să rămână anonim: ,,Sunt gesturi făcute din inimă, fără așteptări”

Un aiudean a deszăpezit cu utilajul firmei și pe cheltuiala proprie, cinci străzi din municipiu. Bărbatul a vrut să rămână anonim: ,,Sunt gesturi făcute din inimă, fără așteptări”

Luni seara, un aiudean care a ales să rămână anonim le-a amintit oamenilor ce înseamnă solidaritatea. Cu utilajul firmei sale și pe cheltuiala proprie, a deszăpezit mai multe străzi din oraș, pur și simplu din dorința de a ajuta.

Ninsorile abundente din ultimele zile și cantitățile enorme de zăpadă au reamintit în mai multe localități ce înseamnă solidaritatea între oameni, iar comunități întregi și-au dat mâna în aceste zile grele și au deszăpezit localități întregi.

Un astfel de exemplu vine de la Aiud, unde un localnic care a vrut să rămână anonim, a scos pe străzile din municipiu utilajul firmei și a desăpezit pe cheltuiala 5 străzi. Fapta bărbatului a fost lăudată pe rețelele de socializare de primarul Dragoș Crișan.

,,Sunt gesturi făcute din inimă, fără așteptări, care spun multe despre oameni și despre comunitatea noastră. Îi mulțumim și le mulțumim tuturor celor care, în aceste zile grele, au ales să fie aproape și să dea o mână de ajutor.

Un gând cald merge către angajații SPAPL, care de peste 72 de ore muncesc neîntrerupt, zi și noapte, lăsând deoparte timpul cu familiile lor pentru ca Aiudul să fie mai sigur și mai curat. Efortul lor se simte în fiecare colț al orașului.

Ne descurcăm prin forțe proprii, fără contracte costisitoare cu firme private, bazându-ne pe oamenii noștri și pe sprijinul voluntarilor.

Mulțumim și persoanelor private de libertate din Penitenciarul Aiud care au ales să se implice.

Aiudul înseamnă oameni. Iar când oamenii se ajută între ei, orice iarnă devine mai ușor de trecut”, a scris pe Facebook primarul municipiului Aiud.

