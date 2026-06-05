DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 15.06-21.06.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 8.05-14.05.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 15.06-21.06.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 8.05-14.05.2026
Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.
Întreruperile programate pentru intervalul 15.06-21.06.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
- RAMET – Strada VALEA IZELULUI, Strada OLTENI 15/06/2026 09:00 – 15/06/2026 14:00
- BLAJ – Str. PRIVIGHETORII TOTAL, Str. I.IONESCU DE LA BRAD TOTAL, Str. EFTIMIE MURGU TOTAL, Str. ARON PUMNUL partial, Str. ALEXANDRU BORZA partial, Str. AL.GOLESCU partial – 17/06/2026 09:00 – 17/06/2026 17:00
- OCNA MURES – Str. STEFAN AUGUSTIN, Str. Piata agroalimentara, Str. NICOLAE IORGA partial, Str. MEMORANDUMULUI partial, Strada HOREA, Str CRISAN partial, Str. B.P.HASDEU partial, Str. AXENTE SEVER partial, Str. AVRAM IANCU, Str. 9 MAI – 18/06/2026 09:00 – 18/06/2026 17:00
- AIUD – Str. VIITORULUI, Str. TRANSILVANIEI PARTIAL, Str. SALCAMILOR, Str. MIORITEI, Str. MESTEACANULUI, Str. IZVORULUI, Str. GHEORGHE DOJA PARTIAL, Str. FLORILOR, Str. EMIL RACOVITA, Str. CRINULUI, Str. CIRESILOR, Str. BRAZILOR, Str. 8 MARTIE – 19/06/2026 09:00 – 19/06/2026 17:00
Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 8.05-14.05.2026
1 INTREGALDE, TECSESTI, Strada PRINCIPALA – 10/06/2026 08:00 – 10/06/2026 15:00
2 INTREGALDE, SFIRCEA, Strada PRINCIPALA – 10/06/2026 08:00 – 10/06/2026 15:00
3 INTREGALDE, NECRILESTI, Strada PRINCIPALA – 10/06/2026 08:00 – 10/06/2026 15:00
4 INTREGALDE, MODOLESTI(INTREGALDE, Str.PRINCIPALA – 10/06/2026 08:00 – 10/06/2026 15:00
5 INTREGALDE, IVANIS, Strada PRINCIPALA – 10/06/2026 08:00 – 10/06/2026 15:00
6 INTREGALDE, GHIONCANI, Strada PRINCIPALA – 10/06/2026 08:00 – 10/06/2026 15:00
7 ALBA IULIA, Strada IPOTESTI – 10/06/2026 08:00 – 10/06/2026 16:00
8 VINTU DE JOS, MERETEU, Strada PRINCIPALA -11/06/2026 08:00 – 11/06/2026 15:00
9 INTREGALDE, TECSESTI, Strada PRINCIPALA – 11/06/2026 08:00 – 11/06/2026 15:00
10 INTREGALDE, SFIRCEA, Strada PRINCIPALA – 11/06/2026 08:00 – 11/06/2026 15:00
11 INTREGALDE, NECRILESTI, Strada PRINCIPALA – 11/06/2026 08:00 – 11/06/2026 15:00
12 INTREGALDE, MODOLESTI(INTREGALDE, Str. PRINCIPALA – 11/06/2026 08:00 – 11/06/2026 15:00
13 INTREGALDE, IVANIS, Strada PRINCIPALA – 11/06/2026 08:00 – 11/06/2026 15:00
14 INTREGALDE, GHIONCANI, Strada PRINCIPALA – 11/06/2026 08:00 – 11/06/2026 15:00
15 SIBOT, SARACSAU, Strada PRINCIPALA – 12/06/2026 08:00 – 12/06/2026 15:00
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