DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 15.06-21.06.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 8.05-14.05.2026

Cât a ajuns să coste benzina și motorina în Alba Iulia: Prețuri identice la mai multe benzinării cunoscute din oraș Șoferii care au alimentat astăzi, 5 iunie 2026, au găsit prețuri identice la unele dintre cele mai cunoscute benzinării din oraș, potrivit platformei peco-online.ro. Mai exact, prețul motorinei este de 9.59 lei la următoarele benzinării: […]